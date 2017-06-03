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〈南部〉漂流木發呆亭 台26線旭海段美呆了

2017-06-03

設計結合自然景觀

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣東南太平洋海岸的台二十六線港仔至旭海段，是全台少數保留原始自然海岸景觀的公路，近三年來，公路總局楓港工務段結合在地藝術家整頓，完成美麗的漂流木發呆亭，一舉榮獲金路獎殊榮，值得民眾前往放空休閒。

一舉拿下金路獎

美麗的海岸公路搭配上最近完工的特色發呆亭，不少遊客經過台二十六線旭海段都十分驚喜，紛紛駐足拍照留念，恆春木工藝術家楊宗熏，利用漂流木仿造早年旭海漁民在海邊抓魚苗時臨時搭建的虎尾寮意象，打造可供遊憩民眾慵懶躺在原木床上發呆的涼亭，是港仔至旭海段公路拿下金路獎的一大功臣。

楊宗熏表示，作品名稱叫「流木捲柱，木龍守護，漂搖躺椅，向陽流木」，有力量的守護亭中朝陽之石，平臺象徵海洋，臺心之石如初昇旭日，完全利用當地素材，沒有鋼筋混凝土。

涼亭中特殊的「捲柱」，吸引不少民眾好奇研究，楊宗熏說，「捲柱」構想來自於恆春德和村莊的中軍廟龍柱，讓零零散散的漂流木，透過散料搭接賦予新生命，與當地海景出乎意料的融合。

楓港工務段副段長鄭敏華指出，港仔至旭海段公路早年軍方管制，加上地處偏遠，始終維持原始的自然景觀，近三年來，工務段人員將當地道路垃圾徹底清除，水泥擋土牆逐漸轉換生態工法，並搭配上藝術家的人文木造涼亭等意象設計，擦亮這顆台灣東南隅的珍珠，最美的海岸公路當之無愧。

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  • 「捲柱」構想來自於恆春德和村莊的中軍廟龍柱。（記者蔡宗憲翻攝）

    「捲柱」構想來自於恆春德和村莊的中軍廟龍柱。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 楊宗熏作品「流木捲柱，木龍守護，漂搖躺椅，向陽流木」。（記者蔡宗憲翻攝）

    楊宗熏作品「流木捲柱，木龍守護，漂搖躺椅，向陽流木」。（記者蔡宗憲翻攝）

  • 自然美景融入人文藝術，台26線港仔至旭海段獲金路獎。（記者蔡宗憲翻攝）

    自然美景融入人文藝術，台26線港仔至旭海段獲金路獎。（記者蔡宗憲翻攝）

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