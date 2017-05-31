〈台北都會〉議員促修法 讓重機停機車格

2017-05-31

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市車位一位難求，市議員李慶元接獲民眾陳情，自從重機路權開放後，按法令要比照小客車需在汽車停車格內停車，但車位難尋重機還常被移出停車格引發糾紛，因此建議大型重機應開放可停機車專用格。交通局表示，中央法令要求大型重機比照小客車標準停車，但考量車位的確不足，預計六月中會函請中央建議修法。

北市有八十萬輛小客車、大型重機一萬八千輛，但全市僅有十三萬多個小客車停車格，據交通部統計，二○一一年大型重機違停案全國僅五件，二○一六年已飆升三百倍至一五二一件。

現行道路交通管理處罰條例第九十二條規定，大型重機停車需比照小客車停放。只是，大型重機停放一般停車位卻被批浪費空間，車主也常遭遇被移出停車格又被碰傷愛車，因此發生糾紛。

李慶元說，市面上紅黃牌大型重機的車身大小，多數都沒有超過交通部規定的機車格大小，建議交通局儘速修法讓大型重機能停在機車位，並比照機車費率收費；另外，北市正在實施汽車停車格一格多停的政策，但成效不佳，交通局應給一格多停、一格共停的車主停車費打折，鼓勵共停風氣。

交通局表示，預計六月中會彙整各界意見向中央報告、看有無修法可能。至於共停打折部分，目前為考慮收費公平，仍採分開收費方式進行。