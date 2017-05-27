| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
端午連假首日 北部國道多路段塞爆 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉國三生無法「畢業」 龜山國中18％最高

2017-05-27

全市有1600人無法領畢業證書

〔記者謝武雄／桃園報導〕以往國中生只要三大領域及格即可畢業，三年前改為四大領域及格才能畢業，桃園市今年國中畢業二萬四九一六人，有一千六百人無法領取畢業證書，佔六．四％，以龜山國中的十八％最高。多名市議員昨天在議會質詢，認為這與城鄉差距有關；教育局長高安邦表示，各校已展開輔導，無法畢業的人數已從一千六百人降至六○六人，未來還會更低。

市議員萬美玲說，國中生成績評量分為七大領域，分別是語文、數學、社會、自然、健康體育、藝術人文、童軍團體，以前只要三大領域及格即可畢業，但從一○一年八月起入學的學生，需四大領域及格才能畢業，一○四年是新制實施後首屆畢業生，今年是第三屆，桃園市無法拿到畢業證書人數，高達一千六百人。

萬美玲說，無法畢業的學生只能拿到修業證明書，但參加超額比序就比人家少四分，對於選讀學校影響很大，原本可以讀餐飲科的學生就因為少了這四分，只能讀分數較低的科別。

教局︰經輔導 已降至606人

市議員楊朝偉、梁為超也說，根據各校填報的資料，龜山國中四大領域不及格學生達十八％最高，其次是八德國中十七．五五％、大溪國中十六．八七％、觀音高中國中部十五．六三％，這顯示出城鄉差距的影響，此外，各校補考方式不一，也有失公平性，是否能建立統一補考方式。

高安邦表示，一千六百人是一個月前的統計資料，經過輔導，目前無法領取畢業證書學生已降為六○六人，預估六月四日最後截止日前，人數還會減少。

補考方式多元 學生態度最重要

高安邦分析說，龜山等四所學校無法領取畢業證書學生比例高的原因，除了城鄉差距，應該也與評量方式有關，也就是寬鬆程度不一，但補考方式很多，除了筆試，也可採口試、晤談、作業、心得報告補救，但最重要的是學生的態度，畢竟就讀高中後，還是得讀各種學科。

他說，拿不到畢業證書的學生，除了學習領域，還有操行成績問題，對此，教育局已通令各學校對不同的狀況展開對應的輔導。

廣告
  • 根據教育局資料，龜山國中四大領域以上不及格，佔18％，是桃園市第一名。（記者謝武雄攝）

    根據教育局資料，龜山國中四大領域以上不及格，佔18％，是桃園市第一名。（記者謝武雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
遊內灣、尖石 避塞有道

端午節四天連假展開，新竹縣內灣、尖石風景區預料湧入車潮。橫山警分局表示，將針對要從縣道一二○線轉入省道台三線的車輛，在十分寮路口實施強制右轉…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
涮嘴滷肉✧可樂雞翅
甜湯✧水蜜桃杏仁
好清爽✧筊白筍糕
香蕉有分這麼多種？
轉寄

標題：〈北部〉國三生無法「畢業」 龜山國中18％最高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月27日‧星期六‧丁酉年五月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.