〈北部〉國三生無法「畢業」 龜山國中18％最高

2017-05-27

全市有1600人無法領畢業證書

〔記者謝武雄／桃園報導〕以往國中生只要三大領域及格即可畢業，三年前改為四大領域及格才能畢業，桃園市今年國中畢業二萬四九一六人，有一千六百人無法領取畢業證書，佔六．四％，以龜山國中的十八％最高。多名市議員昨天在議會質詢，認為這與城鄉差距有關；教育局長高安邦表示，各校已展開輔導，無法畢業的人數已從一千六百人降至六○六人，未來還會更低。

市議員萬美玲說，國中生成績評量分為七大領域，分別是語文、數學、社會、自然、健康體育、藝術人文、童軍團體，以前只要三大領域及格即可畢業，但從一○一年八月起入學的學生，需四大領域及格才能畢業，一○四年是新制實施後首屆畢業生，今年是第三屆，桃園市無法拿到畢業證書人數，高達一千六百人。

萬美玲說，無法畢業的學生只能拿到修業證明書，但參加超額比序就比人家少四分，對於選讀學校影響很大，原本可以讀餐飲科的學生就因為少了這四分，只能讀分數較低的科別。

教局︰經輔導 已降至606人

市議員楊朝偉、梁為超也說，根據各校填報的資料，龜山國中四大領域不及格學生達十八％最高，其次是八德國中十七．五五％、大溪國中十六．八七％、觀音高中國中部十五．六三％，這顯示出城鄉差距的影響，此外，各校補考方式不一，也有失公平性，是否能建立統一補考方式。

高安邦表示，一千六百人是一個月前的統計資料，經過輔導，目前無法領取畢業證書學生已降為六○六人，預估六月四日最後截止日前，人數還會減少。

補考方式多元 學生態度最重要

高安邦分析說，龜山等四所學校無法領取畢業證書學生比例高的原因，除了城鄉差距，應該也與評量方式有關，也就是寬鬆程度不一，但補考方式很多，除了筆試，也可採口試、晤談、作業、心得報告補救，但最重要的是學生的態度，畢竟就讀高中後，還是得讀各種學科。

他說，拿不到畢業證書的學生，除了學習領域，還有操行成績問題，對此，教育局已通令各學校對不同的狀況展開對應的輔導。