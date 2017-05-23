〈中部〉木瓜農轉種溫室香瓜 無毒好口碑
2017-05-23
〔記者林國賢／雲林報導﹞林內鄉農民林素真用慣性農法種植木瓜廿多年，三年前在兒子建議下「轉行」投入溫室美濃瓜，並採一株一顆種植方式，搶攻高端市場，林素真說，總收益差不多，但賺到健康，還可把土地代代相傳。
林素真說，她與夫婿種木瓜廿多年，雖然常常遇到價格忽高忽低情況，但收成還過得去，三年前從事科技業的兒子體恤夫婦倆年紀大，身體不如前，決定返鄉接手，並說服他們放棄以慣性農法種植木瓜，改種溫室無毒美濃瓜，保護身體與土壤免於農藥毒害。
林素真指出，為讓兒子順利接手，他們放棄了原有使用農藥的農法，投資了二百五十萬元搭設溫室、種植美濃瓜，兒子也會回家幫忙，一圓天倫夢。
一株一顆瓜 搶高端市場
林素真表示，剛開始對於不噴藥施化肥，相當不習慣，兒子又要求每株美濃瓜只留一顆果實，他與丈夫還認為這樣太過浪費，但兒子卻舉木瓜盛產，價格低廉反而無利可圖做例子，說服了他們搶攻高端市場，夫婦倆咬著牙跟著兒子一起嘗試。
林素真與兒子種植的美濃瓜每株只留一顆果實，每顆都重一台斤以上，且甜度都在十七、八度，清甜好吃已有口碑，回客率幾達百分百，今年雖然因為氣候因素，收成期延後近二週，可能錯過端午檔期，但現在詢問度高，不怕賣不出去。
林內鄉長張維崢表示，雲林是農業大縣，最怕菜金菜土，公所與農會這幾年積極鼓勵農民朝精緻化、品牌化，提升農業收益，而且吸引青農回家耕作，減少人口流失，讓農村能夠再現生機。
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