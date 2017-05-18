〈北部〉健行長腿校花 網路節目秀防身術爆紅

2017-05-18

〔記者李容萍／中壢報導〕曾於二○一四年拿下城市小姐台灣區冠軍 、就讀健行科技大學應用外語系二年級的彭郁真，擁有一雙美麗白皙的長腿，她和「姐姐」謝金燕一樣，身高一七○公分、腿長一一○公分，四月中旬參加網路節目錄影，外表看似柔弱文靜的她，其實是跆拳道黑帶一段的高手，示範防身術在網路引起熱烈討論。

彭郁真是健行科大的校花，也是校園風雲人物，曾受邀拍攝學校招生文宣、ＭＶ、圖書館活動代言，她介紹的校園附近餐飲，在網路播出後爆紅，她最大的志願就是當空姐，有機會環遊世界。

她表示，三年前就讀啟英高中時尚造型科，老師鼓勵她報名城市小姐，在眾多佳麗中脫穎而出拿到第一名非常開心，生涯規劃雖以空姐為優先，這兩年在經紀公司培訓唱歌、舞蹈等才藝後也有星夢，進入演藝圈是另一個選項。

彭郁真從國小二年級到國中一年級學習跆拳道，曾獲得市級跆拳道錦標賽第二名，她在四月中旬參加藝人楊子儀主持的網路節目《校花點點名》，現場教學簡易防身術時摔倒楊子儀，這個橋段也成為節目的主打宣傳。