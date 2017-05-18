| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉健行長腿校花 網路節目秀防身術爆紅

2017-05-18

〔記者李容萍／中壢報導〕曾於二○一四年拿下城市小姐台灣區冠軍 、就讀健行科技大學應用外語系二年級的彭郁真，擁有一雙美麗白皙的長腿，她和「姐姐」謝金燕一樣，身高一七○公分、腿長一一○公分，四月中旬參加網路節目錄影，外表看似柔弱文靜的她，其實是跆拳道黑帶一段的高手，示範防身術在網路引起熱烈討論。

彭郁真是健行科大的校花，也是校園風雲人物，曾受邀拍攝學校招生文宣、ＭＶ、圖書館活動代言，她介紹的校園附近餐飲，在網路播出後爆紅，她最大的志願就是當空姐，有機會環遊世界。

她表示，三年前就讀啟英高中時尚造型科，老師鼓勵她報名城市小姐，在眾多佳麗中脫穎而出拿到第一名非常開心，生涯規劃雖以空姐為優先，這兩年在經紀公司培訓唱歌、舞蹈等才藝後也有星夢，進入演藝圈是另一個選項。

彭郁真從國小二年級到國中一年級學習跆拳道，曾獲得市級跆拳道錦標賽第二名，她在四月中旬參加藝人楊子儀主持的網路節目《校花點點名》，現場教學簡易防身術時摔倒楊子儀，這個橋段也成為節目的主打宣傳。

廣告
  • 健行科大長腿校花彭郁真，四月中旬參加網路節目錄影，示範防身術在網路引起熱烈討論。 （健行科大提供）

    健行科大長腿校花彭郁真，四月中旬參加網路節目錄影，示範防身術在網路引起熱烈討論。 （健行科大提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
高鐵苗栗站指標不清 民眾常誤闖

不少民眾開車前往高鐵苗栗站時，經常誤闖入客運接駁、計程車停等區，認為指標不清，立委鍾孔炤服務處及縣議員陳光軒、劉順松，昨天聯合會勘，要求改善…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：〈北部〉健行長腿校花 網路節目秀防身術爆紅


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.