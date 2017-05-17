〈北部〉經國臨時轉運站 明年4月啟用
改善南崁交流道周邊交通
〔記者謝武雄／桃園報導〕市府交通局統計，有卅一條客運在南崁交流道上、下乘客，這些客運車輛都利用交流道周邊道路上、下乘客，交通尖峰時刻總造成交通大亂，為解決亂象，市府決定先開闢經國臨時轉運站，目前已上網招標，預計七月動工、明年四月啟用，總經費約五千萬元，屆時，往中南部長途路線的國道客運都會移入轉運站上、下乘客，交通亂象可望改善。
31條客運將在此上、下客
交通局公共運輸科科長林乾傳表示，經國臨時轉運站位於桃園區經國路、幸福路口，距離南崁交流道僅八百公尺，占地一○六六坪，將興建樓地板面積三六○坪的兩層樓建築；一樓設有候車大廳、店舖，二樓為可提供二五○個車位的機車停車場，候車大廳配置六個月台，提供統聯、和欣、阿囉哈客運往返台中、嘉義、台南、高雄、屏東，共十條國道中長途路線，屆時這三家國道客運將不在蘆竹區新南路、中正路上、下乘客。
另下南崁交流道停靠的市區公車、公路客運共有廿一條路線，其中往蘆竹、大園有六條路線，在蘆竹區中正路上、下乘客，往桃園方向則有十五條路線，在桃園區春日路及經國路上、下乘客，含括長榮、大有、亞通、國光、汎航、桃園、三重、台北等八家客運業者；未來，轉運站靠近經國路旁會設置兩個月台，提供這廿一條路線市區公車、公路客運進行接駁服務，但各路線原有站牌都會保留，成為次要招呼站，原有乘客搭車權益不受影響。
已上網招標 預計7月動工
林乾傳表示，市府長期的規劃是興建捷運綠線G12南崁轉運站，但這必須配合「G12～G13a區段徵收都市計畫」，由於都市計畫無法確定何時可以完工，因此決定先在經國重劃區內的停車場用地興建臨時轉運站，做為短期替代方案，預計明年二月完工、四月啟用。
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