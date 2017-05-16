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〈北部〉芝芭里、青昇路 各有淵源

2017-05-16

〔記者李容萍／綜合報導〕台灣不少地名、路名因諧音有趣，像「永保安康」、「追分成功」因而爆紅，但也有因諧音不雅、不吉利被要求更名的。

中壢區的「芝芭里」，台語諧音近似台語罵人的話（意指女性生殖器）而聲名遠播，曾獲二○一○年雅虎網路「台灣特別地名大票選」第二名。芝芭里長黃連應說，地方早年曾有人出門不敢講自己住那一里、建議更改里名，但是芝芭里並不是為了罵人而取名，里名源自當初凱達格蘭平埔族南崁支族社名的譯音漢字，他現在出門更以芝芭里自豪，因為里內位處青埔特區配合土地徵收的緣故，現在可能是全台最多億萬富翁的村里。

中壢區被視為怪路名的，還有青埔特區的青昇路，路名諧音類似「輕生路」，之前有建商在青昇路、高鐵北路一帶推出建案時，就爭取以高鐵北路為鄰路地址，直指青昇路的諧音不吉利；對此，中壢區長林香美澄清，青昇路名取自路口建廟卅年、供奉青埔王公的青昇宮，地方認為沿用此名反而會獲得神明庇佑。

覺得路名不好聽而改名的，另有龜山區青山路舊名天泉路，龜山區長劉仁撓也表示，當年天泉路開通後，因道路坡度大，經常發生嚴重交通事故，路名引發聯想，地方爭取改名為青山路近廿年後，可能也是禁止大貨車行駛的措施奏效，車禍發生率明顯降低。

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  • 中壢區「芝芭里」，曾獲網路票選「台灣特別地名」第二名！ （記者李容萍攝）

    中壢區「芝芭里」，曾獲網路票選「台灣特別地名」第二名！ （記者李容萍攝）

  • 中壢區高鐵青埔特區的青昇路，曾被指諧音不吉利。 （記者李容萍攝）

    中壢區高鐵青埔特區的青昇路，曾被指諧音不吉利。 （記者李容萍攝）

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