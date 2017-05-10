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〈南部〉南迴公路草埔隧道 打通難度高

2017-05-10

明年九月可望完工

〔記者陳彥廷／屏東報導〕往返台東、屏東的南迴公路台九線蜿蜒，行政院斥資二○九億元截彎取直新路線，預計可省廿到卅分鐘車程，目前工程進度超前，最困難的隧道部分可望明年九月完工。

南迴公路拓寬工程預計民國一○九年通車，西側隧道西南起屏東縣獅子鄉草埔村東北至台東縣達仁鄉，出隧道後接橋樑往東北直通達仁安朔村；其中隧道全長逾四．六公里，僅次於雪隧及八卦山隧道，自一○二年施工至今進度近半，比預定進度略為超前。

目前隧道內山泉不斷滴落，沿路佈滿抽水管，深隧管壁內充斥如影隨形的重油味，當大型水胞遭鑽破出水，工地宛如瀑布，施工艱困可以想見。

「豎井是隧道的靈魂角色！」設計監造工程的台灣世曦經理廖嘉安指出，草埔隧道豎井深達一一二公尺，扮演進氣關鍵，施工時還能運送人力從兩側施工，有助於加快進度。

主責的西濱南區臨工處處長陳保展表示，新路線省時，更能避開台九線常見的遇雨崩坍或是因蜿蜒而出車禍機率，全線水泥摻用卜作嵐工法，減碳達四萬五千噸，未來因高低起伏山路的排廢氣量大幅減少，還能串聯景點發展觀光，是未來國內罕見的大型隧道工程。

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  • 幽暗隧道內唯一的太陽光來源就是豎井。（記者陳彥廷攝）

    幽暗隧道內唯一的太陽光來源就是豎井。（記者陳彥廷攝）

  • 台九線拓寬後，未來將從隧道直通屏東、台東。（記者陳彥廷攝）

    台九線拓寬後，未來將從隧道直通屏東、台東。（記者陳彥廷攝）

  • 南迴公路進行拓寬工程，其中最困難的草埔隧道部分，可望明年九月完工。（記者陳彥廷攝）

    南迴公路進行拓寬工程，其中最困難的草埔隧道部分，可望明年九月完工。（記者陳彥廷攝）

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