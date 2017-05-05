〈北部〉芋頭皮變再生紙 苗農學子特優

2017-05-05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣盛產芋頭，但芋頭皮有何用？國立苗栗農工學生，卻利用芋頭皮開發再生紙、杯墊及太空包填材，賦予新生命；另一組學生，用天然木耳取代優酪乳中的增稠劑，讓人喝得安心。兩組學子雙雙獲得全國高中科展桃竹苗區特優。

苗農師生參加第五十七屆全國高中科展，在桃竹苗區榮獲兩件特優、兩件優等、五件佳作。教師林宜慧指導的食品加工科學生謝凱婷、黃茜、陳映樺，把被農民棄如敝屣的芋頭皮，研發製成再生紙、杯墊與太空包內填料等。三人表示，苗縣盛產芋頭，芋頭除了表皮外，幾乎都能充分利用，但芋頭皮草酸鈣結晶黏液甚至造成皮膚搔癢，往往被丟棄，覺得可惜，遂嘗試開發，讓芋頭皮賦予新生命。

另，優酪乳中的增稠劑都由含有多糖類粘質物的植物和藻類制取，但增稠劑大多屬於高分子有機化合物，原則上應該是能少用則少用；食品加工科學生張惠婷、湯千逸、林玟秀在主任劉碧雲指導下，利用天然白木耳富含纖維素、膠質與多醣類物質特色，嚴謹假設試驗，調合出天然健康的優酪乳。

二件作品將代表桃竹苗區參加七月在雲林縣登場的全國中小學科學展覽會決賽，校長陳進通昨天也期勉學生們再創佳績。