〈南部〉高雄焚化廠歲修 暫停代燒台東垃圾

2017-05-04

〔記者王秀亭／台東報導〕高雄市政府從去年十一月起不再代燒台東縣垃圾，造成縣內垃圾無處去，幾經協調，高雄市焚化廠代燒台東垃圾於四月五日啟動，同時啟動互惠機制，環保局長謝清泉表示，恢復代燒後，已載回八十噸的再生粒料，用於污水處理廠整地工程，不過，受限焚化廠歲修，已二度暫停轉運，目前等待高雄通知，才能恢復代燒。

高雄市政府從去年以代燒外縣市垃圾一噸，換一點八噸再生粒料，為唯一代燒條件，因台東民眾對再生粒料有疑慮，今年縣內垃圾無法外運，再加上去年尼伯特風災尚未處理的一萬兩千噸垃圾，台東市建農掩埋場宛如一座垃圾山，台東縣環保局持續與高雄市政府協調，於四月五日起恢復代燒，同時運回再生粒料。

謝清泉指出，現在每天轉運八十噸垃圾，但高雄焚化廠二次歲修，從二日起再度停燒至九日，何時恢復代燒仍須等候高雄市政府通知，而每次垃圾轉運至高雄焚化廠，同時依互惠機制，運回再生粒料每一批粒料均嚴加把關，且有環保署立案合格的檢測公司TCLP檢測合格報告，盼解除民眾對再生粒料的疑慮。

謝清泉強調，全民落實垃圾分類，做好資源回收，從源頭垃圾減量，才是減緩垃圾處理壓力的最佳途徑。