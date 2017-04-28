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〈北部〉月眉古宅小旅行 體驗農家情

2017-04-28

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪李騰芳古宅昨日開放營運，大溪區月眉休閒農業發展協會也配合舉辦連串「農業文化教育推廣活動」，歡迎民眾相揪到月眉一望無際的田野裡，成為農村迷路人！

身為李家後代的月眉休閒農業發展協會理事長李汪根表示，李家每年春、秋祭時，都會穿上三獻禮的清代袍服，協會將於廿九、卅日舉辦清代古裝情境攝影、農村健走、童玩闖關活動，希望讓民眾透過異質文化、童玩、健走的體驗，以及串連李騰芳古宅與整個月眉農村，包含在地餐點、生態導覽與各種手作體驗的「月眉古宅小旅行」，更親近李騰芳古宅，並深入月眉農村與村民互動。活動採線上報名，網址：https://goo.gl/dljY0E

李汪根說，大溪月眉擁有廣大農田，種植溫室葉菜與觀賞性花卉、特殊灌木樹種，月眉休閒農業發展協會持續以「生態博物館」、「水資源環境教育」和「慢活養生」為目標，串連自然生態公園、在地國小、休閒農場、木藝工廠、小莊園、農藝生態區及森林生態區，致力打造月眉成為食農學堂和木藝小鎮。

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