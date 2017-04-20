〈北部〉英文電子書帳號 科技界捐竹縣學童上萬組

2017-04-20

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣八所國小透過民國黨主席、前立委徐欣瑩向科技界爭取，獲贈一萬多組英文電子書帳號和每校六套英檢實體書；昨天在二重國小舉辦的捐贈儀式中，徐欣瑩鼓勵孩子們回家找爸爸媽媽親子共讀，一起把英文學好。

捐書的壹零壹數位科技總經理張泰鑫說，每組帳號可看三百六十五本包括英文單字、發音、會話、故事等情境的有聲書，加上每所學校六套、每套九本的英檢實體書，市價超過四百萬元，希望小朋友們盡量上網去看，依照書裡的各種故事、生活情境和練習的設計來學好英文。

受贈的竹仁、博愛、新社、竹北、二重、中山、新湖、松林國小，昨天均由校長或家長會長出席捐贈儀式，感謝徐欣瑩和張泰鑫的熱心協助，讓小朋友們可以透過數位學習的方式，自己上網看電子書學英文，對學校教學有輔助效果。

徐欣瑩說，她從小就很喜歡英文，過去是帶隨身聽聽錄音帶學習，現在有了這個雲端圖書館就方便了，這八校的小朋友可以善用數位工具接觸這項網路資源來學英文，在家裡還可以親子共讀，讓家人的感情更好。