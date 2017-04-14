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〈北部〉地景揭幕 桐花祭啟動

2017-04-14

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕龍潭區客家文化館的綠地，布置了「桐花公仔大進擊」桐花地景藝術作品，大小錯落的手作布桐花，搭配桃園市吉祥物「ㄚ桃」、「園哥」迷你版公仔，非常吸睛，市長鄭文燦昨天揭幕啟用，同時宣布客家桐花祭啟動。

鄭文燦說，藝術家用唾手可得的素材，創作出不同風格的地景藝術，讓客家文化真正走入民眾的生活；也希望桐花即將盛開的季節，民眾感受到客家文化的價值，讓桃園成為新客家文藝復興運動的起點。

客委會副主委楊長鎮也出席與鄭文燦一同敲響桐花鐘，象徵客家桐花祭浪漫啟動。楊長鎮表示，桐花多開在山區，希望透過各地的桐花祭活動，鼓勵民眾多多回鄉到山林賞花，親近土地。

除了客文館的「桐花公仔大進擊」，桐花地景藝術另有三處，分別是客文館後方生態公園的「花現鼓亭畚」、三坑老街的「桐花風情」、十一指古道的「桐花茶壺」，用竹編、漂流木與草編藝術，陪伴民眾欣賞桐花。

客家事務局長蔣絜安說，桃園客家桐花祭系列活動從十五日起到五月十四日，期間有桐花唸謠大賽、桐花繽紛大遊行、桐花野餐派對、賞桐健行與桐花嘉年華等廿場次的活動。客家事務局為民眾嚴選了石門三坑自行車道、小粗坑步道、齋明寺古道、十一指古道、東森山林桐花步道等五條賞桐路線，活動訊息可洽「桃園客家桐花祭」官網，網址http://www.tyt.989.com.tw

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  • 「桐花公仔大進擊」桐花地景藝術作品，非常可愛吸睛。（記者周敏鴻攝）

    「桐花公仔大進擊」桐花地景藝術作品，非常可愛吸睛。（記者周敏鴻攝）

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