| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面來襲各地有雨 北台灣氣溫遽降10度
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉桃連區會考試模擬志願選填 開放至14日

2017-04-11

〔記者陳昀／桃園報導〕國中會考將於五月二十日、廿一日登場，桃連區第二次免試入學、特色招生考試分發的試模擬志願選填，即日起開放至十四日下午五點止，市府教育局表示，九年級學生可藉此熟悉免試入學的作業流程與系統操作，十四日寄發准考證，多填志願可提高錄取機率。

教育局中等教育科科長林光偉指出，桃連區的特招校科，包含國立內壢高中的語文國際教育特色班、數理科技國際教育特色班及市立大園國際高中的國際交流特色班共三班，總計有一百二十個招生名額。

他表示，桃連區的免試入學是「免特合一、一次分發到位」，特招只能擇一校報名，學生若報名特招，系統會在原本的免試入學志願表中插入特招的志願，但原本的順序、積分都不會更動。

林光偉說，包含部分納入的五專，桃連區學生最多可以選填四十個志願，第一次試模擬志願選填總錄取率有八十七．五九％，在第一志願序錄取者佔四十四．○四％、前三志願序錄取者也佔八十九．四九％，而納入免試的五專名額雖然只有五五二人，但錄取五一一人，錄取率高達九十二．五七％，只要多填志願，就能提高錄取機率。

他提醒已透過其他管道升學的學生，若想參加免試，要在規定時間內辦理資格放棄，過去常有個別報名學生只報名會考，忘記報名免試入學，要特別注意。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
平鎮三崇橋燈箱畫香爐 挨批像墳頭

平鎮區公所辦理橋樑意象改善工程，在延平路、振興西路口的三崇橋，裝設十座圖案燈箱，其中六座燈箱的外觀像鐘鼎、香爐圖案，讓居民覺得很像墳頭的「墓…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：〈北部〉桃連區會考試模擬志願選填 開放至14日


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.