〈北部〉桃連區會考試模擬志願選填 開放至14日
2017-04-11
〔記者陳昀／桃園報導〕國中會考將於五月二十日、廿一日登場，桃連區第二次免試入學、特色招生考試分發的試模擬志願選填，即日起開放至十四日下午五點止，市府教育局表示，九年級學生可藉此熟悉免試入學的作業流程與系統操作，十四日寄發准考證，多填志願可提高錄取機率。
教育局中等教育科科長林光偉指出，桃連區的特招校科，包含國立內壢高中的語文國際教育特色班、數理科技國際教育特色班及市立大園國際高中的國際交流特色班共三班，總計有一百二十個招生名額。
他表示，桃連區的免試入學是「免特合一、一次分發到位」，特招只能擇一校報名，學生若報名特招，系統會在原本的免試入學志願表中插入特招的志願，但原本的順序、積分都不會更動。
林光偉說，包含部分納入的五專，桃連區學生最多可以選填四十個志願，第一次試模擬志願選填總錄取率有八十七．五九％，在第一志願序錄取者佔四十四．○四％、前三志願序錄取者也佔八十九．四九％，而納入免試的五專名額雖然只有五五二人，但錄取五一一人，錄取率高達九十二．五七％，只要多填志願，就能提高錄取機率。
他提醒已透過其他管道升學的學生，若想參加免試，要在規定時間內辦理資格放棄，過去常有個別報名學生只報名會考，忘記報名免試入學，要特別注意。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
平鎮三崇橋燈箱畫香爐 挨批像墳頭
平鎮區公所辦理橋樑意象改善工程，在延平路、振興西路口的三崇橋，裝設十座圖案燈箱，其中六座燈箱的外觀像鐘鼎、香爐圖案，讓居民覺得很像墳頭的「墓…
網友回應
熱門新聞
- 機車猛撞小客車 高中生遭安全帽帶割喉 急救中
- 批新加坡是金絲雀 星國學者看法兩極
- 四月限定「紅地毯」 竹塘木棉花開了
- 華碩3月營收月增41% Q2淡季
- 家屬怒控 警和盧妻套招
- 鼓勵舉報間諜 北京重賞225萬
- 自由廣場》建議連戰學學查克費尼
- 2017普立茲獎揭曉 紐約每日新聞等上榜
- NGO籲李明哲妻 赴美控訴中國戕害人權
- 神奇雷射武器 美軍逼近實用化
- 滑冰》日花滑冰后淺田真央閃電引退
- 菲毒蟲怕杜特蒂槍斃 咬出台灣藥頭
- 四月限定「紅地毯」 竹塘木棉道盛開
- 初探島國 新喀里多尼亞 New Caledonia
- 自由廣場》三中案 應重啟偵查
- 法部︰司院法律提案權 應劃歸法部
- 抗匯兌壓力 國泰金前三月EPS0.84元
- 就任國表藝董事長3個月感言 朱宗慶：台灣不能等，3年內需向上提升
- 小英駕到 鄭弘儀嫁女兒要安檢
- 情郎劈3女 恨他偏心跳樓送命
- MVP之爭 延燒西部季後賽首輪
- 馬政府強勢對付太陽花 操作脈絡明顯
- 超模2周前生娃 布萊德利當爸囉
- 地緣政治緊張升高 歐股走勢不振
- 美艦正面對決北韓？ 朝鮮半島情勢緊張
- 台胞證突遭註銷 救夫計畫受阻 李明哲妻：中國真如綁匪集團
- 〈圖文專欄〉Sansan的插畫收藏盒
- 好古錐~蕭敬騰要帶獅團抓週
- 檢座嫖幼齒「呷好逗相報」 判1年7月
- 智邦3月營收年增84.53% 創新高
- 〈Easy美人〉去角質 保養才有效
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Taiwan-Japanese fishery work group meets in Tokyo
- 租賃住宅法制化 月租兩萬內稅率優惠
- 劉若英攻澳痴狂 不想下台
- 巴奈自爆未婚生女 凱道抗爭兼錄音
- 生意遍全台 檢警抄淫窟扣名車
- 撇嫩妻和少女嘿咻 小爸爸輕判6月
- 豬哥亮出院日自定 病房傳聲「想要多陪孫子」
- 鏗鏘集》王金平頭頭是「道」
- 自由廣場》台灣青年談中國綁架李明哲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉桃連區會考試模擬志願選填 開放至14日
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分