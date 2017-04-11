〈北部〉桃連區會考試模擬志願選填 開放至14日

2017-04-11

〔記者陳昀／桃園報導〕國中會考將於五月二十日、廿一日登場，桃連區第二次免試入學、特色招生考試分發的試模擬志願選填，即日起開放至十四日下午五點止，市府教育局表示，九年級學生可藉此熟悉免試入學的作業流程與系統操作，十四日寄發准考證，多填志願可提高錄取機率。

教育局中等教育科科長林光偉指出，桃連區的特招校科，包含國立內壢高中的語文國際教育特色班、數理科技國際教育特色班及市立大園國際高中的國際交流特色班共三班，總計有一百二十個招生名額。

他表示，桃連區的免試入學是「免特合一、一次分發到位」，特招只能擇一校報名，學生若報名特招，系統會在原本的免試入學志願表中插入特招的志願，但原本的順序、積分都不會更動。

林光偉說，包含部分納入的五專，桃連區學生最多可以選填四十個志願，第一次試模擬志願選填總錄取率有八十七．五九％，在第一志願序錄取者佔四十四．○四％、前三志願序錄取者也佔八十九．四九％，而納入免試的五專名額雖然只有五五二人，但錄取五一一人，錄取率高達九十二．五七％，只要多填志願，就能提高錄取機率。

他提醒已透過其他管道升學的學生，若想參加免試，要在規定時間內辦理資格放棄，過去常有個別報名學生只報名會考，忘記報名免試入學，要特別注意。