〈北部〉桃園市圖總館新建競圖 明揭曉
2017-04-11
〔記者陳昀、李容萍／綜合報導〕斥資二十三億元的市立圖書館總館新建工程，在今、明兩天進行建築設計圖評選，明天揭曉結果，共有十家建築設計團隊競圖，市府邀請國內外共八位專家擔任評選委員，創下桃園公共工程首次邀集國外評委的先例，第一名廠商獲得簽約權，要將市圖總館打造成桃園文化新地標。
市長鄭文燦昨天出席「評選委員介紹會前會」表示，市立圖書館總館坐落於桃園區藝文展演中心旁的停車場用地，不但提供舒適閱讀空間、滿足多元的數位閱讀需求，也要成為各分館的「心臟」設計多元複合式功能，主體工程預算約十八億二千萬元，委託規劃設計及監造技術服務金一億○三七七萬元，加上其他經費合計廿三億元。
市府秘書長李憲明表示，市圖總館預計明年初完成設計、一一○年完工營運，將結合電影院、餐飲、商場，雖然有些人認為這樣的規劃太唐突，但台北的誠品生活松菸店就是成功先例，受到年輕朋友讚賞，相信未來的市圖總館也能同樣受到歡迎。
工務局長黃治峯說，市圖總館一旁即為捷運綠線展演中心站（G11站），基地面積五萬一千六百平方公尺，規劃地下兩層、地上八層，總樓地板面積約四萬六千平方公尺，建蔽率為四十％。
評選委員包含曾獲日本建築學會大獎的日本東北大學教授小野田泰明、銘傳大學建築系副教授施弘晉、金門大學建築學系副教授劉華嶽、台灣大學校史館前館長林光美、台科大建築系兼任副教授殷瑋、建築師吳登良，文化局長邱莊秀美、黃治峯等八人。
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