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〈北部〉《機場捷運各站系列報導》A18高鐵桃園站 青埔特區交通樞紐

2017-04-10

〔記者李容萍／中壢報導〕A18高鐵桃園站是桃園機場捷運南下抵達中壢區的第一站，位於高鐵北路一段，不僅是高鐵桃園車站的所在地、具有與高鐵相互轉乘的優勢，也是青埔特區的交通樞紐；從高鐵桃園站轉乘機捷到桃園國際機場僅需十六分鐘，A18站有兩處出入口，分別通往高鐵站及華泰名品城，有空橋連接。

雙鐵轉乘便捷 將設創新研發人才交流中心

A18高鐵桃園站擁有機捷、高鐵的雙鐵共構特色，在高鐵站的地面層、地下一層都有連通道通往A18站，中南部出國旅客搭高鐵轉乘機捷到機場非常方便，市府已協調高鐵公司從四月廿八日起，加開上午六點從左營發車的班次，中途停靠台南、嘉義、台中後就直抵桃園站，方便旅客到A18站轉乘機捷，趕上上午九點左右的航班。

市長鄭文燦看準青埔特區的發展潛力，定位為桃園下階段的發展重心，在青埔特區、A18站附近設立市立美術館、橫山書法公園、橫山書法美術館、會展中心，「亞洲．矽谷」和「桃園航空城」計畫的辦公室也在此掛牌，未來還要成立亞洲創新研發人才交流中心。

A18站與A17領航站、A19桃園體育園區站，這三站是帶狀發展區塊，雖然周邊的新建築推案熱絡，但因入夜後的點燈率低、進駐人口少，生活、商業機能尚未成形，加上景氣不佳，區域房市略顯沉悶，青埔特區因此被外界譏諷為「鬼城」，尚無商圈成形是現階段的弱勢。

但機場捷運通車後，已為房市注入活水，青埔特區成為兼具機場、高鐵、高速公路和捷運四種交通動線串連的地區，交通便利是當地最大的發展優勢，再加上重大公共建設、大型商業投資陸續推展，繁榮發展指日可待。

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  • 華泰名品城由機捷高鐵桃園站步行約二分鐘即可到達。（記者李容萍攝）

    華泰名品城由機捷高鐵桃園站步行約二分鐘即可到達。（記者李容萍攝）

  • A18高鐵桃園站不僅是青埔特區的中心點，還具備高鐵轉乘和通往國門的優勢。（記者李容萍攝）

    A18高鐵桃園站不僅是青埔特區的中心點，還具備高鐵轉乘和通往國門的優勢。（記者李容萍攝）

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