〈北部〉《機場捷運各站系列報導》A18高鐵桃園站 青埔特區交通樞紐
〔記者李容萍／中壢報導〕A18高鐵桃園站是桃園機場捷運南下抵達中壢區的第一站，位於高鐵北路一段，不僅是高鐵桃園車站的所在地、具有與高鐵相互轉乘的優勢，也是青埔特區的交通樞紐；從高鐵桃園站轉乘機捷到桃園國際機場僅需十六分鐘，A18站有兩處出入口，分別通往高鐵站及華泰名品城，有空橋連接。
雙鐵轉乘便捷 將設創新研發人才交流中心
A18高鐵桃園站擁有機捷、高鐵的雙鐵共構特色，在高鐵站的地面層、地下一層都有連通道通往A18站，中南部出國旅客搭高鐵轉乘機捷到機場非常方便，市府已協調高鐵公司從四月廿八日起，加開上午六點從左營發車的班次，中途停靠台南、嘉義、台中後就直抵桃園站，方便旅客到A18站轉乘機捷，趕上上午九點左右的航班。
市長鄭文燦看準青埔特區的發展潛力，定位為桃園下階段的發展重心，在青埔特區、A18站附近設立市立美術館、橫山書法公園、橫山書法美術館、會展中心，「亞洲．矽谷」和「桃園航空城」計畫的辦公室也在此掛牌，未來還要成立亞洲創新研發人才交流中心。
A18站與A17領航站、A19桃園體育園區站，這三站是帶狀發展區塊，雖然周邊的新建築推案熱絡，但因入夜後的點燈率低、進駐人口少，生活、商業機能尚未成形，加上景氣不佳，區域房市略顯沉悶，青埔特區因此被外界譏諷為「鬼城」，尚無商圈成形是現階段的弱勢。
但機場捷運通車後，已為房市注入活水，青埔特區成為兼具機場、高鐵、高速公路和捷運四種交通動線串連的地區，交通便利是當地最大的發展優勢，再加上重大公共建設、大型商業投資陸續推展，繁榮發展指日可待。
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機場捷運A18站是高鐵局推動民間投資的典範，產業專區已有華泰名品城一、二期營運，第三期預計在二○一九年開幕；日本西武集團已宣告在A18站出口旁投資二百億元，與國泰人壽合作興建複合式商業大樓，內有水族館…
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標題：〈北部〉《機場捷運各站系列報導》A18高鐵桃園站 青埔特區交通樞紐
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