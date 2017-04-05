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〈北部〉《機場捷運各站系列報導》A10山鼻站 周邊開發轉運中心

2017-04-05

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園機場捷運南下進入蘆竹區後有兩個車站，第一站是位於蘆竹區山腳一帶、南山路三段的A10山鼻站，站區周邊以農業區為主，有「牛比人多的捷運站」稱號，不過，周邊土地開發已獲內政部同意採區段徵收進行，市府預計二年內完成開發，將定位為南崁地區轉運中心，具有發展潛力。

2年內完成 區段徵收近34公頃

山鼻站緊鄰山腳商圈與上南崁地區，為高架的車站，只有一個出入口，面對雙向四線道的南山路三段，有十條公車路線往返桃園、林口、南崁、竹圍、海湖、外社、蘆竹區公所等地，假日時，鄰近的台茂購物中心也有接駁車往返，A10站有停車場，可停放一四七輛汽車、一六一輛機車，車站旁也有Youbike租賃站，交通還算方便。

山鼻站設在山鼻里，早期一度取名為「山腳站」，經山鼻里里民爭取後總算正名「山鼻站」，站體四周仍在開發中，被農地、鐵皮工廠環繞，還可見到古厝和土埆厝，附近的坑子溪常有牛群覓食，清晨或傍晚甚至可見牛群在道路閒晃。

但優閒的田園風光最快兩年內將改觀，內政部去年底核定「A10站地區區段徵收開發案」，開發面積約三十九公頃，區段徵收面積卅三．八九公頃，範圍內的「德馨堂」、「室善居」等古蹟或歷史建築都將完整保存，市府預計一○七年的年中完成土地點交、配地，估計拆遷補償費約四十億元，開發經費九億二千三百萬元，將興建道路、下水道、共同管溝系統等基礎工程。

在土地使用上，公園、道路等公共設施用地約佔十三公頃，包括沿捷運高架下的五十公尺捷運園道，將成為計畫區內主要道路，可串聯坑子溪綠帶與五個埤塘公園，另在距離捷運站六百公尺約一公頃土地將興建五七○戶社會住宅，預計一一一年完工，其餘土地將規劃為一．八公頃商業區、十七公頃住宅區等用途。

A10站未來可轉乘桃園捷運棕線，周邊土地完成開發後，將成為南崁地區轉運中心，可讓山腳生活圈成形，成為蘆竹三大生活圈之一。

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  • 山鼻站周邊將進行區段徵收開發。 （記者邱奕統攝）

    山鼻站周邊將進行區段徵收開發。 （記者邱奕統攝）

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