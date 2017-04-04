〈北部〉騎Ubike慢遊 拜廟賞櫻購物一次滿足
2017-04-04
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕相較於林口區文化一路、林口老街一帶，A9林口站是林口區新興的生活圈，未來有環球購物中心A9店進駐，距車站約五百公尺的三井Outlet，有兩百多個國內外知名品牌及店鋪，機捷通車後在A9站下車的旅客，很多都是走往Outlet方向。
A9站出口端設置Ubike，建議以「捷運+Ubike」規劃遊程，可騎乘Ubike到文化一路一段、仁愛路交叉口，占地六．六公頃的「林口社區運動公園」，公園內有綠草地及壘球、直排輪、槌球場地、親子遊樂等設施，適合全家大小散步、遊憩、野餐，公園內有深受居民喜愛的「櫻花步道」，櫻花盛開時很浪漫。
距離A9站大約三公里的「竹林山觀音寺」，是當地極富盛名的寺廟、香火鼎盛，主祀十八手觀世音菩薩聖像，重建後的寺廟主體莊嚴雄偉，周邊闢建公園、池塘，栽種櫻花、杜鵑等花木，每年春天花開時節，除了虔誠參拜的信眾，也吸引無數的賞花客。
遊客累了不妨到附近的林口老街走走，相較於A9站周邊以餐廳為主，屬於林口原有生活圈的老街，鹹酥雞、滷味、茶飲等各式小吃應有盡有，裡頭的美食被觀光客形容是「臥虎藏龍」。
另在三井Outlet，「Hello Kitty Red Carpet美式餐廳」以懷舊復古的好萊塢作為背景，擄獲前來Kitty迷的心，Outlet也有「國賓影城林口店」，購物、用餐、看電影可一次滿足。
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