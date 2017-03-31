〈北部〉剪檳榔打工 新住民之子夢想修飛機
拿到兩張乙級證照 盼上虎尾科大
〔記者花孟璟／花蓮報導〕因為小時候跟著媽媽搭飛機回緬甸外婆家，而夢想「以後要當飛機修護師」。新住民之子江冠霖因父親腿傷不良於行，寒假他還得去剪檳榔打工，目前就讀光復商工電子科的他，今年一口氣拿到儀表電子、數位電子二張國家乙級檢定證照！他說，目前正等待技職繁星放榜，希望如願錄取虎尾科大。
花蓮中區的光復商工電子科三年級學生今年破紀錄，一月份參加「儀表電子」乙級證照檢定，十一人參加全數過關；短短二個多月後，又在本月廿六日的「數位電子」乙級證照檢定考試中過關，共有五人一口氣拿到二張乙級證照，破學校創校以來紀錄！
拿到雙乙級證照的江冠霖，母親是來自緬甸的新住民，從事美髮工作，非常重視冠霖的教育，一直鼓勵他好好讀書，因此他高中三年都保持全科第一名。他說，小時候跟著媽媽搭飛機回緬甸外婆家，從此愛上飛機，國中畢業曾考慮去花蓮吉安的高職念飛機修護科，但想到家裡經濟不好，到市區念書開銷大，而選擇留在住家附近的光復商工就讀電子科。
他說，爸爸因車禍右腳不方便，平常靠著剪檳榔、打零工為生之外，也有種火龍果，寒假他也會去剪檳榔打工幫助家計，最近半年來每天中午、放學都會參加學校集訓，很感謝科主任陳敦祥嚴格的要求，以及導師的加油打氣，讓大家撐過辛苦的準備期，感覺收穫良多。
同樣也拿到兩張乙級證照的黃忠維來自單親低收入戶家庭，因姊姊嫁人、弟弟在市區念書，平常都由他照顧視障的父親。他說，爸爸鼓勵他照自己興趣發展，爸爸說「會自己照顧自己」讓他很不捨，以後上了大學「有空就會回家看爸爸」。
校長陳瑞洲說，偏鄉學生學科表現不突出，不是因為笨，而是欠栽培，只要肯努力，一樣能拿到優異成績。
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