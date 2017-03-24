〈北部〉埤塘種電、青創聚落 桃市續爭取

2017-03-24

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院「前瞻基礎建設」計畫，市府提報的「千塘之鄉埤塘光電綠能計畫」及「打造青年創業聚落計畫」，這兩項尚未獲得中央核定，市府仍在爭取中。「埤塘種電」是利用桃園市數量最多的埤塘來推動太陽能光電設施，兼具發電、灌溉、養殖等複合使用；「青創聚落」是推動虎頭山等三大青創聚落，為年輕人找出路。

總統下週二將視察種電

市長鄭文燦表示，桃園有「千塘之鄉」美譽，市府積極推動「埤塘種電」，在埤塘設置水上型太陽能光電設施，兼具發電、灌溉、養殖等用途，提升埤塘的附加價值，提供足夠綠能往「非核家園」目標邁進，蔡英文總統下週二將到新屋的農博基地視察「埤塘種電」。

在「打造青年創業聚落計畫」部分，鄭文燦說，市府規劃連結產、官、學的國家級青年創業基地，包括虎頭山創新基地、幼獅青年創業村、中原創業村等三大青創聚落，推動自造（Maker創客）教育及提供物聯網（ＩＯＴ）體驗，讓新創企業可以在基地進行創新應用驗證，為年輕人找出路，也為企業找機會。

鄭文燦說，爭取中央支持「青創聚落」計畫，與「亞洲矽谷計畫」同步互補，帶動台灣下一個世代的產業發展。