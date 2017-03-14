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〈北部〉屋頂「種電」奏功 苗縣再招標19處

2017-03-14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府響應綠能，近年已在縣府辦公大樓及所屬機關、學校等四十八個單位，標租建置太陽能板，累計發電量達四百廿八萬瓦，不僅減碳近六座大安森林公園的吸碳量，更共替縣府增加五百廿萬元收入；縣府今年增釋縣警察局等十九個單位，招標建置，預計一年再創造二百萬瓦發電量，三百萬元收入。

中央政府推動鼓勵再生能源政策，苗縣府於一○三年起，也逐年辦理公有房舍屋頂設置太陽光電發電系統標租作業，目前縣府第一、第二辦公大樓及所屬機關、學校等四十八個單位，建置二萬八千二百四十八平方公尺的太陽能板，累計發電量達四百廿八萬瓦。以第二辦公大樓的太陽能板建置規模，一年的發電量可自給供應一個月的用電。

工商發展處長黃智群表示，太陽能是乾淨的再生能源，屋頂「種電」好處多，工商發展處再度辦理招標作業，投標日自即日起到四月十一日，增加包括苗栗縣警察局、消防局、環保局、五個警分局所轄多個派出所等十九單位、五十三處，預估可建置一萬三千多平方公尺，一年再創造二百萬瓦發電量，三百萬元收入。

因高雄市於去年修訂自治條例，違章屋頂能透過綠能設施合法化，苗縣府有意跟進，不過因為苗栗縣非直轄市，受內政部「都市計畫法台灣省施行細則」規範，目前已函請內政部徵詢，內政部回函表示將於下回修訂納入討論。

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