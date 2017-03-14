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〈中部〉台灣鯛外銷價跌 漁民盼輔導休養

2017-03-14

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕台灣鯛國際行情下跌，導致國內價格持續走低，目前外銷條凍一斤十七元、切片一斤二十四元至二十七元，養殖漁民不敷成本，預計市場價格依然嚴峻，有漁民看不到產業曙光，養殖意願低落。

台灣鯛是由吳郭魚改名，因改良後，體型碩大、肉質鮮美，被譽為平民美食，在國際市場炙手可熱，韓國饕客對台灣鯛切片情有獨鍾，是外銷主力市場，條凍則銷往美國、中東。

國際低價競爭 外銷訂單銳減

縣府農業處漁業科長張建成指出，全球台灣鯛價格受到中國、印尼、埃及等國低價競爭下，價格疲軟，台灣加工業者訂單銳減，致養殖的台灣鯛雖已達上市規格，但盤商不收購，養殖成本與日俱增，漁民苦不堪言。

張建成說，越南這幾年大量養殖屬鯰魚的「沙巴魚」，整體條件優於台灣鯛，有取而代之趨勢，也讓台灣鯛國際行情雪上加霜；但台灣鯛如果轉內銷，全國養殖面積五千公頃、年產量約七萬噸，將因嚴重供過於求而崩盤，有必要進行總放養量管制。

籲避免過度集中及高密度放養

張建成表示，台灣鯛魚苗放養約在四月間，籲請養殖戶避免過度集中及高密度放養，另外漁業署正研擬推動計畫性生產機制，將與地方漁民進行溝通後，擬訂執行方案，希望未來藉由計畫性生產管理，達到穩定產銷及價格。

台灣鯛魚苗業者林篤毅說，去年因台灣鯛價格低迷，導致魚苗供應量減少兩、三成，今年情況未好轉，外銷訂單每況愈下，漁民養殖意願低，魚苗訂單慘不忍睹。陳姓漁民說，希望政府可以輔導休養台灣鯛，媒介光電業者租地種電，若放養面積減少三成，或許養殖台灣鯛還有利潤。

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