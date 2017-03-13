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〈中部〉民雄、水上站高架 嘉縣爭取

2017-03-13

〔記者曾迺強、林宜樟／嘉縣報導〕行政院長林全昨天南下嘉義市啟動「嘉義市區鐵路高架化計畫」，嘉義縣政府向行政院提報「民雄、水上高架化可行性研究規劃報告」，明天上午由交通部辦理審查會。

縣府認為，爭取「一次核定、分期施工」若成功，且與嘉市的計畫縫合，建設總經費、嘉縣負擔都可望降低，跟嘉市的完工期差約兩年，「分期施工確實可行」，將依審查意見改善規劃內容，先期工程「可以做一定先做」。

依縣府所提規劃報告，民雄、北回及水上三站將改建為高架車站，通過水上站後，下降成平面鐵軌，南靖站維持現有平面車站型式，民雄站區軌道將於南、北向軌道間增設一條列車通過軌道，提供密集時段營運及運轉之用；縣境北、南段鐵路高架含引道長度，分別為九．二○三、七．七六三公里，消除十三處平交道、二座地下道及二座陸橋。

「嘉義縣起步太晚。」縣府經發處長林學堅坦言，規劃報告若通過，將陸續啟動委員會審查、綜合規劃及環境影響評估，依鐵路改建工程局擬定通車時程，市、縣各於一一五年元月、一一六年九月通車。

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  • 嘉義縣政府向中央提報的民雄至水上鐵路高架化可行性研究規劃，民雄、北回及水上三站將改建為高架車站，圖為民雄火車站。（記者曾迺強攝）

    嘉義縣政府向中央提報的民雄至水上鐵路高架化可行性研究規劃，民雄、北回及水上三站將改建為高架車站，圖為民雄火車站。（記者曾迺強攝）

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