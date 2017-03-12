〈台北都會〉蓋好大巨蛋 柯：棒球就會打得比較好嗎？
基層教練：會帶動國內棒球發展
〔記者沈佩瑤、黃建豪／台北報導〕二○一七年ＷＤＣ世界棒球經典賽近日在韓國登場，由於台灣也曾爭取首輪主辦權，最後卻敗在韓國有顆「高尺巨蛋」，因此有球迷呼籲，希望北市府能快點蓋好大巨蛋。雖然市長柯文哲昨受訪時反問，蓋好巨蛋棒球就會打得比較好嗎？但從北市體育局到基層教練均認為，大巨蛋對於爭取舉辦國際賽事，進而帶動國內棒球發展，必定有正面幫助。不過都發局昨坦言，年底前重新開工似乎有困難。
中華隊遠征首爾參加世界棒球經典賽，卻在Ａ組預賽連輸三場，有民眾看了韓國高尺巨蛋經典賽後向柯市長喊話，高尺巨蛋僅能容納一萬七千多人，卻因此爭取到預賽主辦權，希望儘快將大巨蛋完成。柯文哲昨受訪時直言「連輸三場當然表現不好，還要問嗎？」但也疑惑「蓋個巨蛋會打得更好嗎？」
呂明賜：大巨蛋有利爭取國際賽
但台北興富發棒球隊教頭呂明賜指出，要能在國際賽一較高低，一定要從基層往下扎根，把打球人口增加、職棒隊數增加，讓小球員增加，好的選手才會不斷冒出來，但台灣的硬體設備一直處於嚴重不足的狀態，此外，大巨蛋也有利於爭取國際賽，吸引國際注意。
興福國中總教練吳世賢則說，大巨蛋蓋好之後，可以讓小選手產生一個憧憬，就像日本甲子園一樣，小選手也會希望有一天能前進大巨蛋。中華棒協秘書長林宗成也認為，台灣天候多雨，大巨蛋可以讓北部任何一個層級球隊有個更好的比賽空間。
對此，體育局表示，職業運動就像是領頭羊，為了培養職業選手，當然要向下扎根，從小開始訓練，而且有了大巨蛋這場地，除能產生指標性作用，在爭取主辦頂級國際賽事上更是一大助力，對棒球運動的發展一定有正面幫助。
建管處表示 年底前重開工有困難
只是大巨蛋究竟何時能重新開工？建管處官員表示，依遠雄目前的配合腳步，年底前要開工似乎有困難。都發局說，台北市政府勒令遠雄停工至今，只按照台北高等行政法院決議，同意遠雄以安全為由，對大巨蛋進行細部施工，每天都有派員監督，但進度並不明顯。
此外，雖然大巨蛋目前已通過台灣建築中心初審，但還需要送都市設計審議委員會備查與環評，這方面也要看遠雄資料的送件狀況，兩者都通過，才能向建築管理工程處申請設計變更，最後才能重新開工。
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標題：〈台北都會〉蓋好大巨蛋 柯：棒球就會打得比較好嗎？
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