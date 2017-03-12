| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北議員車遭竊 小屁孩開著兜風散心
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉城市賞櫻 中壢莒光公園花開

2017-03-12

〔記者李容萍／中壢報導〕來這裡賞櫻，不用大塞車！

位於中壢後火車站的莒光公園栽種許多植物，以櫻花最多、約一百八十棵，每年春天，櫻花盛開美不勝收，是周邊的普強、信義、正義等里居民最開心的時刻，並吸引外地遊客包車前來拍照，也是拍攝婚紗照的熱門地點。

普強里里長江長榮表示，莒光公園佔地約二公頃，範圍從環中東路二段沿著幸福街到中北路，中段兩側是幸福街與杭州路，約十七年前，原址還是都市計畫劃剩餘地，為荒廢農田、竹林和垃圾堆，中間穿越的黃屋庄溪髒又臭，民眾都避而遠之。

他說，莒光公園周邊三個里近二萬人，居民看不慣髒亂環境，出錢出力整理家園並爭取公所整修，終於搖身變成美麗公園，逐年種植山櫻、吉野櫻、八重櫻，讓莒光公園贏得櫻花公園的美名，去年底獲得環保署環保公園認養績優的肯定。

信義里里長邱仁德表示，今年花期較晚，莒光公園的櫻花從二月底陸續綻放，目前開花約五成，預計花期到三月下旬，賞櫻正是時候。

廣告
  • 城市裡的櫻花公園，中壢莒光公園「櫻」姿煥發，賞花正是時候。 （記者李容萍攝）

    城市裡的櫻花公園，中壢莒光公園「櫻」姿煥發，賞花正是時候。 （記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
逾期乳瑪琳 桃市回收245公斤

位於桃園市的遠東油脂工廠，使用逾期的無水奶油、乳瑪琳，重新製成乳瑪琳、酥油、白油等十九項產品，流入市面數量高達八六三噸，桃園市衛生局昨天到各大賣場、便利超商、早餐店、烘焙店等九十個據點稽查，總計兩天來…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
美味點心✧拔絲地瓜
電鍋菜✧蔥爆牛柳
維多利亞草莓蛋糕
蒸魚不能先加鹽巴？
轉寄

標題：〈北部〉城市賞櫻 中壢莒光公園花開


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月12日‧星期日‧丁酉年二月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.