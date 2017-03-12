〈北部〉城市賞櫻 中壢莒光公園花開
2017-03-12
〔記者李容萍／中壢報導〕來這裡賞櫻，不用大塞車！
位於中壢後火車站的莒光公園栽種許多植物，以櫻花最多、約一百八十棵，每年春天，櫻花盛開美不勝收，是周邊的普強、信義、正義等里居民最開心的時刻，並吸引外地遊客包車前來拍照，也是拍攝婚紗照的熱門地點。
普強里里長江長榮表示，莒光公園佔地約二公頃，範圍從環中東路二段沿著幸福街到中北路，中段兩側是幸福街與杭州路，約十七年前，原址還是都市計畫劃剩餘地，為荒廢農田、竹林和垃圾堆，中間穿越的黃屋庄溪髒又臭，民眾都避而遠之。
他說，莒光公園周邊三個里近二萬人，居民看不慣髒亂環境，出錢出力整理家園並爭取公所整修，終於搖身變成美麗公園，逐年種植山櫻、吉野櫻、八重櫻，讓莒光公園贏得櫻花公園的美名，去年底獲得環保署環保公園認養績優的肯定。
信義里里長邱仁德表示，今年花期較晚，莒光公園的櫻花從二月底陸續綻放，目前開花約五成，預計花期到三月下旬，賞櫻正是時候。
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