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〈台北都會〉《整頓見效》蘆洲水流公集合攤販 變乾淨了

2017-03-11

〔記者葉冠妤／新北報導〕以後逛蘆洲水流公集合攤販，不用再左閃右躲與車爭道！為維護蘆洲水流公集合攤販營業秩序，新北市市場處去年會同警察局及環保局進行整頓，要求攤販退縮至兩側道路邊線，將行走空間還給民眾，同時加強維護環境衛生。

水流公集合攤販位於三重永安北路、仁勇街、集勇街與蘆洲區重陽街、重陽二街，因地處蘆洲與三重交界處，加上販售生鮮蔬果、肉品、海鮮及雜貨五金等眾多品項，多年來是三蘆一帶民眾採購物資的好所在。

不過，近年來周邊陸續興建住宅大樓，各攤販為增加曝光率，攤台架不斷延伸擴張，或佔據路中央擺攤，導致道路行走空間狹窄，人車爭道，不少民眾抱怨連連。

市場處長謝俊隆表示，去年市場處兼顧攤商生計、消費者需求與社區居民公共安全，在不新增、不擴大的原則下進行環境整頓，要求各攤販限縮設攤面積，並保持環境清潔，保障消費者及居民權益。

民眾郭姓夫婦表示，以前走路常要留意機車，現在整條路看起來整齊且乾淨，逛市場舒服多了。

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  • 蘆洲水流公集合攤販之前佔據過多道路空間，採買民眾常常與車爭道，去年起進行整頓，現在道路變得整潔多了。（新北市市場處提供）

    蘆洲水流公集合攤販之前佔據過多道路空間，採買民眾常常與車爭道，去年起進行整頓，現在道路變得整潔多了。（新北市市場處提供）

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