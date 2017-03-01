〈台北都會〉蔣中正銅像站屋頂 校友：毛毛的

2017-03-01

〔記者張議晨／台北報導〕昨天是二二八事件七十週年紀念日，不只中正紀念堂打算「去蔣化」，校園銅像拆除與否也再次引起討論。北市北投國小校內蔣中正銅像，因原址拆除找不到地方放置，只好立於校內警衛室上方，近期還在臉書粉絲頁「我是北投人」引起討論，因地點突兀，有校友稱，銅像放在警衛室上方，晚上經過都感覺「毛毛的」；另有網友表示，支持蔣銅像退出校園。

據了解，該銅像原立於校內廣場，但八十五年左右校內行政大樓落成，原銅像所在的校內圓環拆除，校方找不到地點安放，才將銅像遷移至現在警衛室上方位置，每天看著行人、學童出入校園。

由於該銅像位置突兀，校方曾研擬將銅像移給桃園市大溪區公所管理，校長翁世盟表示，月前確實曾內部討論銅像去留，盼讓校園空間回歸教育使用，讓學童不會一進校門就看到銅像，「且大溪有蔣公紀念園區，回到那應更有紀念意義。」

但因北投國小有百年歷史，且校友繁多，翁世盟坦言，銅像遷移與否還要進一步討論。

另外，輔大校內的蔣中正銅像，前晚遭學生破壞；而在前年，北一女中的蔣中正銅像，也曾遭不明人士以垃圾袋套頭、膠帶封口，今年校方為避免銅像再遭破壞，近幾天與鄰近介壽派出所隨時緊盯，因此未傳出銅像遭破壞的情事發生。