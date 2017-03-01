| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》陳偉殷春訓初登板戰大都會 1局飆K無失分
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉蔣中正銅像站屋頂 校友：毛毛的

2017-03-01

〔記者張議晨／台北報導〕昨天是二二八事件七十週年紀念日，不只中正紀念堂打算「去蔣化」，校園銅像拆除與否也再次引起討論。北市北投國小校內蔣中正銅像，因原址拆除找不到地方放置，只好立於校內警衛室上方，近期還在臉書粉絲頁「我是北投人」引起討論，因地點突兀，有校友稱，銅像放在警衛室上方，晚上經過都感覺「毛毛的」；另有網友表示，支持蔣銅像退出校園。

據了解，該銅像原立於校內廣場，但八十五年左右校內行政大樓落成，原銅像所在的校內圓環拆除，校方找不到地點安放，才將銅像遷移至現在警衛室上方位置，每天看著行人、學童出入校園。

由於該銅像位置突兀，校方曾研擬將銅像移給桃園市大溪區公所管理，校長翁世盟表示，月前確實曾內部討論銅像去留，盼讓校園空間回歸教育使用，讓學童不會一進校門就看到銅像，「且大溪有蔣公紀念園區，回到那應更有紀念意義。」

但因北投國小有百年歷史，且校友繁多，翁世盟坦言，銅像遷移與否還要進一步討論。

另外，輔大校內的蔣中正銅像，前晚遭學生破壞；而在前年，北一女中的蔣中正銅像，也曾遭不明人士以垃圾袋套頭、膠帶封口，今年校方為避免銅像再遭破壞，近幾天與鄰近介壽派出所隨時緊盯，因此未傳出銅像遭破壞的情事發生。

廣告
  • 北投國小蔣中正銅像矗立警衛室上方，有畢業校友晚上經過稱，感覺毛毛的。（記者張議晨攝）

    北投國小蔣中正銅像矗立警衛室上方，有畢業校友晚上經過稱，感覺毛毛的。（記者張議晨攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
世大運棒球場漏水 議員批別混了

世大運棒球賽將於天母棒球場開打，未料，民進黨市議員何志偉接獲投訴，棒球場室內竟有至少五處滴水，尤其近日連日下雨，不僅戶外下雨，球場三樓走廊、地下停車場室內也下小雨，民眾看不下去，難道市府就這樣迎接世大…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：〈台北都會〉蔣中正銅像站屋頂 校友：毛毛的


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.