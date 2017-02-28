〈台北都會〉哺乳室也拒借》腹膜透析腎友 外出無處換藥

2017-02-28

台北僅3處設醫務室

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北市是第一大都會區，但公共場所只有高鐵站、新光三越與市立美術館三處設立醫務室。台北捷運日運輸量達兩百萬人次，依法設立廿處哺乳室，卻無醫務室。然而哺乳室明文規定僅供哺乳使用，造成使用「腹膜透析」治療的腎臟病患借用哺乳室換藥時，慘遭拒絕；病友為了避免外出換藥不便，只好減少出門，許多人因此罹患憂鬱症。中華民國腹膜透析腎友協會理事吳鴻來表示，正聯合其他病友組織，推動公共空間設置醫務室。

哺乳室依法只供哺乳

選擇腹膜透析治療的腎臟衰竭患者，換藥次數頻繁，外出需使用哺乳室或醫務室換藥。中華民國腹膜透析腎友協會理事長王濋諭說，患者換藥水時需無菌操作，因此，外出時會選擇哺乳室或醫務室，而非大眾廁所換藥。但台北市僅高鐵站、新光三越與市立美術館設有醫務室；台北捷運站交通運輸綿密，設有廿處哺乳室，卻沒有醫務室，患者換藥多會到北捷詢問借用哺乳室，但常遭拒。

北捷改為提供休息室

去年，病友李小姐想借用捷運站哺乳室換藥，卻遭拒絕，清潔人員還要求她去廁所，最後安排到員工休息室。李小姐說，清潔人員叫她回家換，但她需出門，才隨身攜帶藥水。北捷則說，行政院衛生署明文規定，「哺乳室除專供哺乳外，不得做為其他用途。」所以無法提供腹膜透析患者使用，但會提供站務員休息室。

本身是病友的吳鴻來也在北捷遇過類似情形，他認為，未來公共場所設置醫務室是趨勢，慢性病患者可受惠，民眾外出身體不適或受傷也能借用。腹膜透析腎友協會目前正聯合台灣病友聯盟等組織，推動台北車站等公共空間場所設置醫務室。