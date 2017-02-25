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〈北部〉產季延後 大湖草莓四月仍可採

2017-02-25

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉有「草莓王國」之稱，每年平均栽種面積近五百公頃，每逢草莓產季，吸引大批遊客造訪，年產值平均達十億元，是當地重要產業。不過，今年受暖冬影響，加上氣候變化大、雨量少，大湖地區農會預估產期延後至四月份。

大湖地區農會指出，草莓生長於冬季，共會開四次花、結四次果，目前處「第二期花」階段，接下來還有兩次花期，不若民眾認知的「草莓產季短」。往年產季平均到三月，但今年受暖冬影響，產季延後約三週，直到四月天，仍有草莓可以採。

大湖地區農會表示，今年的大湖草莓，自去年九月份因為天氣炎熱，氣溫較高，使得莓苗下田時新芽不會分化，並衍生炭疽病等狀況，初期產量減損，但即將來臨的二二八連假，是「第二期花」果實正大適合嘗鮮，民眾不妨趁連假來趟採果之旅。

大湖地區農會表示，廿五、廿六日，農會於大湖酒莊也將舉辦浪漫台三線苗栗縣草莓文化季暨大湖地區「草莓情人節活動」，希望民眾多支持台灣在地農業。

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