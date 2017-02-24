〈南部〉遲了45年 成大3政治受難校友領到畢業證書
〔記者劉婉君／台南報導〕「這張畢業證書遲到四十五年才收到，我的學生生涯今天結束了。」「今天開始，我是真正的成大人了！」三名因戒嚴時期白色恐怖被迫離開校園的成大學生陳欽生、吳俊宏、吳榮元，昨天重回母校參加遲了四十五年的「畢業典禮」，從校長蘇慧貞手中接過畢業證書，彌補心中缺憾。
尚有4人待領 聯繫中
一九七一年，成大化工系三年級的馬來西亞僑生陳欽生，遭指涉台南美國新聞處爆炸案而被捕，後來改以參加馬來西亞共產黨案被入罪，遭到刑求，他曾三度企圖自殺，最後判刑十二年。
陳欽生說，當時他單純只想好好讀書，沒想過反對台灣政府，也沒有任何意識形態，卻遭逮捕入獄，被迫當了台灣人，直到解嚴後才能回到馬來西亞。他雖氣憤，但多年來他從台灣土地、台灣人身上得到很多，遠超過被政府剝奪的青春歲月。收到畢業證書很激動，終於成為真正成大人，希望他的故事讓台灣年輕人認同自己的土地。
當年，成大部分學生在接觸馬克思主義等思想後，籌組成大共產黨，交管系吳榮元和吳俊宏在一九七三年以意圖顛覆罪名被捕，吳榮元被判處死刑、吳俊宏被判十五年，當時已從外交系畢業的鄧伯宸也在軍中被捕，判感化教育，該事件引起國際關注，兩個多月後，吳榮元改判無期徒刑，服刑十四年十個月。
吳榮元開玩笑地說，多年來因沒有畢業證書，他一直保持當學生的心態，昨天結束學生生涯，反而有點失落，也很高興學校沒有忘記「誤入歧途」的學生。他當初的激情還在，仍關心台灣的發展與變化，台灣要更好，必須解決歷史正義、社會正義的問題。
吳俊宏和鄧伯宸被捕時剛好是四十五年前的二月廿三日，吳俊宏說，今年是二二八發生七十年，解嚴卅年，能拿到畢業證書，代表白色恐怖告一段落，謝謝校方的用心安排。
成大表示，一九七一年至一九七三年，成大政治受難校友已知有十一人，其中四人畢業、七人被迫中斷學業，目前學校都已製妥畢業證書，積極連絡發放。
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標題：〈南部〉遲了45年 成大3政治受難校友領到畢業證書
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