〈台北都會〉YouBike進駐八里 最快4月開騎

2017-02-18

〔記者李雅雯、葉冠妤／新北報導〕八里人千呼萬喚的YouBike站點終於動工，預計最快四月份，八里就有YouBike可以騎了！

八里區是相鄰行政區中唯一尚未有YouBike租賃站進駐者，八里居民經常反映，「八里明明就有左岸自行車道」、「附近的淡水、五股、蘆洲都有，為什麼八里沒有」，交通局終於在去年開始尋覓適合的設置地點。

新北市交通局綜合規劃科長林碧芬說，首先考量與大眾運輸工具的接駁，捷運站周邊優先考慮，先前已選定五個地點，分別為：龍形停車場（大福社區）、龍米路二段六十巷、永續環境教育中心、中山路一段二六八巷口、八里圖書館（華峰一街側），從中選出三處優先施作，後續再視使用情況增點。

林碧芬說，目前已確定三站，八里圖書館（上圖，民眾提供）及中山路一段二六八巷口這兩處近日都已開始施工，工期一般二到四個月就能完成，龍形停車場則在三月初動工。