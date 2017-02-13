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〈中部〉台灣燈會北港燈區 展示到媽祖聖誕後

2017-02-13

民爭取燈會展延 雲縣：暫無規劃

〔記者林國賢、廖淑玲／雲林報導〕台灣燈會展期延至二二八連假？雲林縣政府表示，目前燈會暫無展延規劃，但北港燈區「魚躍龍門」、「百鳥朝鳳」兩燈區可望保留至農曆三月廿三日媽祖聖誕之後，提升北港觀光能量。

台灣燈會開幕第二天，適逢假日，燈區內人潮滾滾，台中市長林佳龍率市府團隊返鄉參觀並在新住民燈區放水燈祈福，對雲林表現大表肯定。燈會獲得好評，不少民眾打電話或上網留言，希望縣府將燈會展延到二二八連續假期結束。

雲林縣政府新聞處長張凱傑表示，縣府曾針對燈會展延向交通部觀光局提出建議，觀光局認為台灣燈會舉辦廿八年都是橫跨二個週六、日，是一般慣例通則，另燈會展延牽涉合約、經費與人力配置，還須志工能夠配合，考量層面廣，目前尚無展延規劃。

魚躍龍門及百鳥朝鳳兩燈區保留

但北港燈區在北港鎮長張勝智強力爭取下，可望將位於水道頭文化園區的「魚躍龍門」，及觀光大橋「百鳥朝鳳」兩燈區保留，展示到農曆三月媽祖聖誕過後。

張勝智表示，這二座燈區都位於公有地，沒有拆燈還地問題，公所也已備妥相關文件提出申請，並獲觀光局口頭答應，相信能與朝天宮香盛期相輔相成，提升北港觀光。

縣府文化處長林孟儀表示，燈會結束後，屬於企業及個人提供花燈會依合約還給企業或個人，至於虎尾主燈是否供認養，縣府將再與觀光局開會討論。

另為行銷台灣燈會，雲林縣虎尾鎮虎尾溪城市發展協會昨舉辦路跑活動，雖然碰上今年最強寒流，跑友熱情絲毫不受影響，主持人協會副會長廖進雄、嘉義北迴慢跑協會總幹事劉秀盆還穿起古裝扮皇帝和小兵，上午八點過後明顯回溫讓跑者愈跑愈暖和，熱鬧滾滾；雖有陪同跑友參加活動的家屬腹痛不適，由社區巡守隊員廖坤標等人協助送醫後已無大礙。

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  • 位於北港鎮水道頭文化園區魚躍龍門可望獲保留。（記者林國賢攝）

    位於北港鎮水道頭文化園區魚躍龍門可望獲保留。（記者林國賢攝）

  • 北港鎮觀光大橋百鳥朝鳳燈區可望保留到媽祖聖誕。（記者林國賢攝）

    北港鎮觀光大橋百鳥朝鳳燈區可望保留到媽祖聖誕。（記者林國賢攝）

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