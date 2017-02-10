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台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉內湖、社子島 明「夜弄土地公」

2017-02-10

元宵節又稱「小過年」，擁有百年歷史的內湖梘頭福德祠元宵「夜弄土地公」，明晚6點起，社區年輕人戴斗笠、穿短四角褲，扛著土地公神轎巡庄，熱鬧「轟炸」！無獨有偶，士林社子島地區也有傳承百年的元宵「夜弄土地公」，明晚從社子島百福宮出發，讓沿途店家及居民炮炸土地公，雜貨店及商號也會在門口設攤，民眾提燈籠上門，就可獲得小獎品。（圖：記者聶瑋齡，文：記者張議晨、聶瑋齡）

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  • 內湖元宵節重頭戲「夜弄土地公」遶境轎子準備好了！（記者聶瑋齡攝）

    內湖元宵節重頭戲「夜弄土地公」遶境轎子準備好了！（記者聶瑋齡攝）

  • 主辦單位提醒民眾參與內湖梘頭福德祠「夜弄土地公」遶境，應穿戴護目鏡、防護帽、口罩及長袖衣褲等防護配備。（記者聶瑋齡攝）

    主辦單位提醒民眾參與內湖梘頭福德祠「夜弄土地公」遶境，應穿戴護目鏡、防護帽、口罩及長袖衣褲等防護配備。（記者聶瑋齡攝）

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