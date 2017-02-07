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〈北部〉苗市10、12、18、19日 實施交管

2017-02-07

〔記者張勳騰／苗栗報導〕因應苗栗市地區客家掃墓及(火旁)龍活動的人潮，苗栗警分局在十二及十八、十九日掃墓高峰期，苗栗市西山及第一、二公墓將實施交管。苗栗(火旁)龍活動，十日晚上五點起將舉行民俗踩街，苗栗市南苗三角公園至苗栗火車站將實施交通管制，請民眾配合。

苗栗警分局指出，苗栗市西山公墓十二、十八、十九日上午七點到十二點，苗栗市新川里台六線至公路與龍岡道口將禁止自小客以上車輛進入西山公墓，車輛沿台六線兩側路邊停放，苗栗市公所租用二十人座中型巴士二台，從早上六點半至十一點，接送民眾上下山掃墓，隨招隨停。

苗栗市第一、二公墓（大坪頂公墓）十二、十八、十九日上午八點至十二點，苗栗市南勢里台十三線與龍岡道口進行管制，惟視交通狀況機動疏導管制，自小客以上車輛採北從中廣電台進、從南邊台十三線大坪頂出，單行管制。第二公墓內臨時停車場約四十輛，龍岡道旁新闢三十個停車位，以及台十三線兩側路邊停車。

苗栗警分局指出，(火旁)龍民俗踩街十日傍晚五點到晚上十點在苗栗市中正路沿線（南苗三角公園至苗栗火車站）舉行。第一階段隊伍集結，南苗舞台區，當天傍晚五點到八點苗栗市中正路（台六線龜山橋—天雲街）進行管制。

北苗舞台區當晚六點到十點苗栗火車站圓環周邊道路（北起義民街、南至建中街、東起中山路、西至苗栗火車站前站）進行管制。

第二階段民俗踩街，由三角公園沿中正路往北行至為公路左轉苗栗火車站，沿線從當晚六點半到十點活動結束，依踩街隊伍行進路線依序管制中正路（天雲街至為公路）沿線路口、中華路（國華路至為公路）、為公路（豐年路至苗栗火車站），並於隊伍末掃街車通過後，逐段開放通車。

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