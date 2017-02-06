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〈北部〉竹南炸邯鄲 攻炮城搶金弊

2017-02-06

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣慶元宵盛事民俗活動後龍鎮「攻炮城」，竹南鎮「炸邯鄲」分別將在十日至十二日登場，邯鄲爺將由赤膊勇士扛轎踩街，受萬炮齊炸。攻炮城往年也吸引上千民眾擲炮搶拿金幣，兩項百年傳統活動，預計湧入大批民眾體驗縣內獨有文化。

後龍鎮慈雲宮攻炮城歷史悠久，相傳二百多年前地方瘟疫肆虐，居民向媽祖祈求庇祐，依指示在廟前架設炮城，藉由攻炮城來消災解厄，活動從清朝延續至今。今年活動將從十日至十二日展開，並將在廟前廣場發放約四千個DIY公、母金雞紙燈籠，歡迎民眾索取。

慈雲宮指出，重頭戲在最後兩天「攻炮城」，民眾只要將炮竹瞄準懸掛在半空的小城堡，並成功引燃裡頭煙火，便有機會獲各式家電，最高獎則可獲一枚價值七千多元的金幣。

又稱「造佛」的竹南炸邯鄲，今年邁入第十九年，由精典文化協會主辦，協會理事長陳萬典說，今年準備兩萬五千門排炮，十一日晚上七點從中美社區活動中心出發，接著前往蕃社保安宮、慈裕宮等中港溪地區。

陳萬典表示，今年有別以往，首次規劃在元宵節前一天，一連舉辦兩天炸邯鄲典故展覽，民眾只要前往參觀，同時鑽轎腳，就可以獲限量小禮物。

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  • 後龍慈雲宮今年為攻炮城活動，準備一枚價值七千多元的金幣。（記者許展溢攝）

    後龍慈雲宮今年為攻炮城活動，準備一枚價值七千多元的金幣。（記者許展溢攝）

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