〈北部〉豐濱天空步道 春節無法開放
位於親不知子斷崖
〔記者花孟璟／花蓮報導〕強化玻璃及鋼骨架空於斷崖之上，花蓮豐濱鄉公所規劃的親不知子海上古道的「天空步道」，原訂在農曆春節起收費試營運，但因公廁等設施還沒驗收，加上縣府憂心爆量遊客造成停車空間不足、台十一線公路大塞車，因此決定延後試營運期程，最快要四月份以後才能開放。
公廁未驗收 4月開放
豐濱鄉長劉靜芳說，原訂的春節起跑的試營運計畫，原則上是只要停車場、公廁能趕得及落成，今年農曆新年假期就要開始試營運，也協調承包商盼儘快趕工，但因顧慮工程品質及交通安全，試營運計畫確定延後。
豐濱鄉公所秘書林慶龍說，鄉公所是在新豐隧道南側的平台興設停車場及公廁，公設綠美化、舊台十一線新磯隧道藝術空間等都已驗收，但就卡在公廁還在施工中，近日向工程單位瞭解後，顧慮到趕工會影響建築品質，最快要到三月才完工。
除了公廁外，經縣警局、縣府等現場會勘，雖停車場可容納遊覽車二十輛、小型車五十輛，但評估結果認為，以農曆春節期間台十一線的交通流量及遊客量，屆時湧進的車輛至少十倍以上，遊客會在台十一線新豐隧道兩邊亂停車，恐造成台十一線大塞車及安全疑慮。
林慶龍表示，試營運確定延後，步道工地目前也持續封閉，平日只有工程人車進出，擔心遊客想方設法冒險闖入，假日也將派員巡視，呼籲遊客不要冒險亂入。
豐濱鄉公所二○一五年起結合花蓮縣府、東部海岸國家風景區管理處經費，規劃親不知子海上古道，長度約一百一十公尺，步道北段約有二十公尺是以強化玻璃及鋼骨攀附在垂直崖壁上，距離海面約五十公尺，從玻璃路往下就能看見巨浪拍擊岩壁及斷崖下方巨大的海蝕洞，發出轟隆巨響，十分驚心動魄，該年年底硬體就已完成，還沒驗收就有當地民眾「偷跑」，照片流出後吸引遊客冒險闖入。
看更多！請加入自由時報粉絲團
大溪觀光吊橋銜接中正公園的階梯陡峭，有十六公尺的高低落差，且多達近百階，讓許多長者與輪椅族及用兒童推車的遊客吃不消，經地方爭取，市府觀光旅遊…
- 李亞萍獲聘海院副教授 遭投訴氣到請辭
- 周董窩心一句話 江蕙心癢想出走
- 立院議事透明化 華視增4國會頻道
- 1/24 各報重點新聞一覽
- 辜成允的意外人生…
- 財報送內政部 僅見收支決算 婦聯會財產仍是謎
- 馮世寬︰國軍將研發新一代戰機
- 青壯年每年花1620億購衣 可蓋3棟101
- 甩電池爆炸 三星股價反大漲
- W Hotel命案 江哲瑋涉教唆滅證羈押禁見
- 白宮對中國發出警告 阻止在南海擴張軍武
- 子瑜挑龍蝦作伴 燦笑謝粉絲
- 中華電信 123暖心客服
- 萊爾富除夕休2小時 其他超商不跟進
- 供需吃緊價格上漲 力成去年營運傲視同業
- 川普簽署命令 美正式退出TPP
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉混戰、混戰，真正豈有此理？
- iPhone 8加持 台郡下半年大成長
- 法左派總統初選 前教長對決前總理
- 瑪丹娜喊炸白宮驚動CIA 急澄清是隱喻
- 日徵召也不順 「全日投」應戰
- 各飆7記三分球 浪花兄弟「耍」魔術
- 曾害2藝人遭傳訊 弘仁分會長暴力討債判刑
- NBA》遙望老大11年前神蹟 湖人後輩不爭氣
- 老布希病情改善 已轉出加護病房
- 〈職場心情筆記書〉管理同事，還是管理自己？
- 回擊中國「限韓令」 南韓開徵反傾銷稅
- 〈好康搶先報〉飯店優惠套裝 假期出遊趣
- 美媒︰反川普勢力 團結才有力
- 澳網》台小將許育修 青少年組一日雙勝
- 〈這時節的吃〉桂圓糯米糕 軟香好滋味
- 〈徵文啟事〉消夜場
- 捷運環狀線包商 挖走好土 回填垃圾
- 《國際現場》中國比特幣交易 將收0.2%手續費
- 盧比歐點頭 提勒森任國務卿案可望過關
- 前朝駐外大使 川普全FIRE
- 《台股青紅燈》抱台灣50最妥當
- 奇力新三箭齊發 將100%收購旺詮
- 深耕宜蘭的建築怪咖 「田中央」出書說故事
- 敘和談持續 可能發表共同文件
標題：〈北部〉豐濱天空步道 春節無法開放
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email