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〈北部〉豐濱天空步道 春節無法開放

2017-01-24

位於親不知子斷崖

〔記者花孟璟／花蓮報導〕強化玻璃及鋼骨架空於斷崖之上，花蓮豐濱鄉公所規劃的親不知子海上古道的「天空步道」，原訂在農曆春節起收費試營運，但因公廁等設施還沒驗收，加上縣府憂心爆量遊客造成停車空間不足、台十一線公路大塞車，因此決定延後試營運期程，最快要四月份以後才能開放。

公廁未驗收 4月開放

豐濱鄉長劉靜芳說，原訂的春節起跑的試營運計畫，原則上是只要停車場、公廁能趕得及落成，今年農曆新年假期就要開始試營運，也協調承包商盼儘快趕工，但因顧慮工程品質及交通安全，試營運計畫確定延後。

豐濱鄉公所秘書林慶龍說，鄉公所是在新豐隧道南側的平台興設停車場及公廁，公設綠美化、舊台十一線新磯隧道藝術空間等都已驗收，但就卡在公廁還在施工中，近日向工程單位瞭解後，顧慮到趕工會影響建築品質，最快要到三月才完工。

除了公廁外，經縣警局、縣府等現場會勘，雖停車場可容納遊覽車二十輛、小型車五十輛，但評估結果認為，以農曆春節期間台十一線的交通流量及遊客量，屆時湧進的車輛至少十倍以上，遊客會在台十一線新豐隧道兩邊亂停車，恐造成台十一線大塞車及安全疑慮。

林慶龍表示，試營運確定延後，步道工地目前也持續封閉，平日只有工程人車進出，擔心遊客想方設法冒險闖入，假日也將派員巡視，呼籲遊客不要冒險亂入。

豐濱鄉公所二○一五年起結合花蓮縣府、東部海岸國家風景區管理處經費，規劃親不知子海上古道，長度約一百一十公尺，步道北段約有二十公尺是以強化玻璃及鋼骨攀附在垂直崖壁上，距離海面約五十公尺，從玻璃路往下就能看見巨浪拍擊岩壁及斷崖下方巨大的海蝕洞，發出轟隆巨響，十分驚心動魄，該年年底硬體就已完成，還沒驗收就有當地民眾「偷跑」，照片流出後吸引遊客冒險闖入。

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  • 親不知子海上古道北段有20公長是以強化玻璃及鋼骨攀附崖壁，被遊客稱為天空步道，走在上面就擁有像海鳥一樣的廣闊視野。（記者花孟璟攝）

    親不知子海上古道北段有20公長是以強化玻璃及鋼骨攀附崖壁，被遊客稱為天空步道，走在上面就擁有像海鳥一樣的廣闊視野。（記者花孟璟攝）

  • 新磯隧道北口旁可進入親不知子海上古道。（資料照）

    新磯隧道北口旁可進入親不知子海上古道。（資料照）

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