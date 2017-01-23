〈南部〉三大污染河川 大減120公里
二仁溪、鹽水溪改善最明顯
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市二仁溪、急水溪、鹽水溪三大污染河川，經過多年的整治，嚴重污染河段已從民國九十二年的一百四十公里，到去年減少至廿公里，大減一百廿公里，其中以二仁溪及鹽水溪改善最為明顯，發現的魚種也倍增，台南市政府預計至一○九年達到全市無嚴重污染河段目標，完成水清魚現的願景。
140公里減至20公里 魚種倍增
根據市府環保局的調查，民國九十二年，台南市這三大河川的嚴重污染河段，總長度高達一百四十．四公里，其中二仁溪嚴重污染比率達一○○％，鹽水溪和急水溪則為六十八％左右。
而去年一○五年最新調查，這十餘年來，在政府接力整治下，水質已逐漸改善，三大河川的嚴重污染河段總長度剩下十九．六公里，比九十二年大減了一百廿公里。其中，二仁溪嚴重污染比率為十五．八％，鹽水溪已減到個位數、僅剩四．三％，而急水溪則為十一．三％；二仁溪現在甚至已有鰻魚苗現蹤，顯示水質已逐步改善中。
環保局表示，如果與一○四年相較，三大河川嚴重污染河段總長度則減少了約九公里，其中以鹽水溪嚴重污染比例減少最多；二仁溪則呈現不減反增的現象，主要是因二仁溪另一岸為高雄市，污染控管非南市單方面所能決定。不過，整體而言仍朝正向發展。
109年達無嚴重污染河段目標
環保局指出，今年南市河川污染防治會議，已針對去年度執行成果進行檢討，同時訂定今年污染削減目標，未來將加速公共污水下水道建設及接管，推動綠色畜牧，畜牧糞尿沼液沼渣作為農地肥分使用，以及結合環檢警查緝，希望逐步達成一○九年全市無嚴重污染河段的目標，完成水清魚現的願景。
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