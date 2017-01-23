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〈南部〉應邀揮毫壁寫千餘字「出師表」 盼喚眷戶忠義

2017-01-23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕年關將近，屏東縣東港共和新村眷戶昨應景請來書法家章國民揮毫分送春聯，出身眷村的章國民見共和新村仍保有完整眷舍，豪情壯志頓時上湧，花了約七個小時在舊舍牆壁寫下約一千兩百餘字的「出師表」，盼喚起眷戶、軍方的忠義氣節。

共和新村舊舍牆面 花7小時寫成

共和新村眷改多年人口漸遷出，早年過年常見的家戶灌香腸、貼春聯和麵食等景象已不復見。眷戶灰瓦厝眷村工作室創辦人王立皓特別邀請書法家在年節前揮毫，盼眷村結合古老傳統，找回年節氣氛。

出身屏東大武眷村的書法家章國民，從小就喜歡看人寫春聯，不斷習字成為書法家，昨天他應邀到東港共和新村揮毫，見王立皓已將空餘眷舍約十二平方公尺牆面漆成黑底，想起老家不復存在，情緒上湧，拿起筆沾著白色水泥漆，就在黑牆上如行雲流水般，寫出諸葛亮諫主劉禪的「出師表」。

章國民說，王羲之曾在牆壁題字戒其子不可驕，此舉讓文字與文化不只在宮廷內流傳；由於舊舍牆壁不平整，章國民寫字時不時要爬樓梯、蹲低及趴下，非常耗費體力，不過能將「出師表」留在共和新村，辛苦是值得的。

王立皓說，有人參與其中才叫文化，希望「讀了不哭是為不忠」的出師表，能喚回軍方忠義氣節。

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  • 出身屏東大武眷村的書法家章國民在東港共和新村舊眷舍牆上，如行雲流水般寫下「出師表」。（記者陳彥廷攝）

    出身屏東大武眷村的書法家章國民在東港共和新村舊眷舍牆上，如行雲流水般寫下「出師表」。（記者陳彥廷攝）

  • 書法家章國民在東港共和新村舊眷舍牆上寫下的「出師表」。（記者陳彥廷攝）

    書法家章國民在東港共和新村舊眷舍牆上寫下的「出師表」。（記者陳彥廷攝）

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