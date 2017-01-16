〈南部〉台南市府動員志工修繕團 幫8旬獨老修破屋
2017-01-16
〔記者吳俊鋒／山上報導〕山上區八十四歲楊姓獨居老人，居住的房屋原已破舊，二○六地震後毀損得更嚴重，其外甥不忍，透過臉書訊息向副市長顏純左求助，專業志工隊緊急動員，僅花了一週的時間，趕在昨天完成修繕，有個溫暖的住處安心過年。
3年造福56弱勢戶
協助修繕的專業人士，正是南市勞工局號召組成的「住安心．享溫馨」房屋修繕團，專門服務弱勢，包含楊姓阿公，三年來已造福五十六戶，遍及台南各地。
勞工局長王鑫基表示，參與成員包含木工、油漆、電氣、泥水、鋁製品、金屬結構等台南市的職業工會，陣容堅強，餐飲工會則是到場展現廚藝，協助供應料理，為志工補充體力，無私付出，令人感動。
王鑫基說，八旬楊姓老人肢體有些不方便，是社會局的低收入補助戶，獨居在逾四十年屋齡的平房，多處破損、漏水，生活品質很差。
楊的外甥去年十二月中在顏純左臉書訊息留言，勞工局獲報後，立刻與區公所、修繕團會勘，決定進行衛浴盥洗設施、室內地磚的改善，還有無障礙空間施作以及漏水屋頂、危險牆壁的結構補強等。
擬訂修繕計畫之後，協調各工會進場順序，九日正式施作，動員約六十人次，趕在農曆春節前完成復建，顏純左也到場探視。
王鑫基指出，修繕團成員只能利用餘暇到場施作，雖然前後時間有一週，其實才花四個工作天，行動力相當驚人，值得嘉許。
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