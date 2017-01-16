| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團水氣足 合歡山入冬初雪終於報到
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉台南市府動員志工修繕團 幫8旬獨老修破屋

2017-01-16

〔記者吳俊鋒／山上報導〕山上區八十四歲楊姓獨居老人，居住的房屋原已破舊，二○六地震後毀損得更嚴重，其外甥不忍，透過臉書訊息向副市長顏純左求助，專業志工隊緊急動員，僅花了一週的時間，趕在昨天完成修繕，有個溫暖的住處安心過年。

3年造福56弱勢戶

協助修繕的專業人士，正是南市勞工局號召組成的「住安心．享溫馨」房屋修繕團，專門服務弱勢，包含楊姓阿公，三年來已造福五十六戶，遍及台南各地。

勞工局長王鑫基表示，參與成員包含木工、油漆、電氣、泥水、鋁製品、金屬結構等台南市的職業工會，陣容堅強，餐飲工會則是到場展現廚藝，協助供應料理，為志工補充體力，無私付出，令人感動。

王鑫基說，八旬楊姓老人肢體有些不方便，是社會局的低收入補助戶，獨居在逾四十年屋齡的平房，多處破損、漏水，生活品質很差。

楊的外甥去年十二月中在顏純左臉書訊息留言，勞工局獲報後，立刻與區公所、修繕團會勘，決定進行衛浴盥洗設施、室內地磚的改善，還有無障礙空間施作以及漏水屋頂、危險牆壁的結構補強等。

擬訂修繕計畫之後，協調各工會進場順序，九日正式施作，動員約六十人次，趕在農曆春節前完成復建，顏純左也到場探視。

王鑫基指出，修繕團成員只能利用餘暇到場施作，雖然前後時間有一週，其實才花四個工作天，行動力相當驚人，值得嘉許。

廣告
  • 志工們幫獨老修繕破舊老屋，讓老人家能安心過好年。（記者吳俊鋒攝）

    志工們幫獨老修繕破舊老屋，讓老人家能安心過好年。（記者吳俊鋒攝）

  • 修繕團齊心協力，才一週的時間，就為獨居老人修好房子。 （記者吳俊鋒攝）

    修繕團齊心協力，才一週的時間，就為獨居老人修好房子。 （記者吳俊鋒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
高雄四大燈會迎金雞 打造幸福燈城

金雞年高雄共有四大燈會，包括高雄燈會、岡山、旗山及佛光山燈會，各具不同特色，總計將吸引數百萬人次參觀，讓高雄市在春節期間成為全國最耀眼的幸福…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鐵板素蚵仔
丸子親子丼
香橙風熱巧克力
羹湯勾芡何時下？
轉寄

標題：〈南部〉台南市府動員志工修繕團 幫8旬獨老修破屋


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月16日‧星期一‧丙申年臘月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.