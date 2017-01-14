〈南部〉蓮霧缺貨 20年首見林邊農會春節打烊
2017-01-14
量少品質不穩 擔心打壞品牌
〔記者陳彥廷／屏東報導〕 林邊鄉素有蓮霧首都的美譽，林邊農會門市每年春節都會開賣蓮霧伴手禮，由於當地蓮霧園受去年接連颱風重創，產量大減，農會擔心貨源不足，今年春節決定停賣蓮霧，是近二十年首見。
屏東「黑珍珠蓮霧」以林邊、佳冬、南州及枋寮為主要產地，林邊被譽為「蓮霧首都」，極具指標性，林邊農會門市專賣蓮霧伴手禮，標榜春節不打烊，但今年卻因颱風中斷紀錄。
農會總幹事黃金順指出，去年九月颱風重創屏東果園，蓮霧供應量不足，春節期間剛好是產量真空期，在農會門市販售的蓮霧都要經過分級，量少品質不穩定，勉強在春節開賣，恐影響林邊蓮霧首都的品牌形象，才決定今年春節不開門市。
拍賣創天價 佳冬農會停網購
佳冬鄉農會十粒兩公斤裝的頂級蓮霧，昨天在台北市場拍賣飆出一公斤一千元天價，總幹事林淑玲卻無奈說，量實在太少，擔心交不出貨，昨天也忍痛停止網路預購的訂單。
路邊攤販叫賣 民眾仍可買到
不過，春節期間，通往恆春半島的省道台一線及台十七線路邊，還是有自產自銷的果農或攤販叫賣蓮霧，消費者還是可以品嚐到在地好滋味。
農糧署南區分署長姚志旺則表示，年關前物價波動，目前蓮霧拍價每公斤約八十元，上品約三百元，產量少，價格普遍提高。
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