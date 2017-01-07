〈南部〉《汽車考照新制5月上路》增道路考 屏東駕訓學費估萬元起跳
2017-01-07
〔記者李立法、陳賢義／綜合報導〕汽車考照制度今年將有新變革，除場地路考，還多了道路考驗，駕訓班授課時數將跟著拉長，民眾學開車要有增加花費的心理準備。
考照新制五月上路，屏東監理站及十一家駕訓班已完成路線規劃，路考專用考驗車也全面加裝攝影及防護設備，保護考官及考照民眾安全，但民眾最關心的是學費調漲。
屏東監理站表示，場外路考主要是考驗學員臨場反應、駕駛習慣及觀念是否正確，每部考驗車內外共裝七個攝影鏡頭，記錄路考全程，並強化路考官可操控的煞車系統。
因為路考增加道路考驗，民營駕訓班課程時數將從五週拉長至七週，學費調漲勢所難免，目前公路總局依城鄉差距所核定的費用最低八千元，最高一萬三千五百元，屏東縣新的收費標準尚未核定，但預估至少會從一萬元起跳；台東駕駛班收費也一樣會調漲，調整額度未定，考照費用維持四百五十元不變。
打算利用今年暑假到駕訓班上課考照的林姓女大生，聽到考照變複雜、難度增加，學費又要調漲，抱怨今年什麼都要漲。
監理站表示，新制上路前政府將完成保險及道路相關法規修改，公路總局也會儘快公布駕訓班收費標準，讓業者及消費者有所依循。
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