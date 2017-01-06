〈南部〉台南》抗議年金改革 教團揪15日上街頭
2017-01-06
〔記者劉婉君／台南報導〕抗議年金改革方案，台南市教育產業工會與教師會發出動員令，號召軍公教及勞工十五日一起走上街頭，上一堂街頭公民課，並邀請總統蔡英文、市長賴清德一起來「觀課」。
兩教團發起的「共同補繳、政府負責」大遊行，十五日上午在台南市議會前廣場舉行。兩會說，要透過這場公民公開課，向全國人民說明真正由下而上的年金改革方案，邀請蔡英文和賴清德到場觀課，希望「溝通」及「傾聽」對他們來說，不是名詞而是動詞。
指退撫基金失衡才是問題
兩會說，退撫基金成立廿年來，收支失衡逐年加速擴大，但行政院公布的年金改革備選方案，仍以「多繳、少領、延後退」來處理，基金見底問題繼續存在，幾年後勢必再掀起另一波年金改革，這樣的改革太躁進，又缺乏全方位思考，將讓教師退休流動停滯，嚴重阻礙師資新陳代謝。
台南市教育產業工會理事長侯俊良、教師會理事長陳杉吉認為，年金改革的核心問題在於退撫基金的財務危機，政府不應一味只要求教師多繳、少領、延後退，歷年不足額提撥中有六十五％是政府責任，政府必須拿出誠意，負起應負的責任。
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