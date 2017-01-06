〈北部〉（桃園）591頃觀音蓮花園 劃定休閒農業區

2017-01-06

〔記者謝武雄／桃園報導〕農委會於去年十二月廿五日核定「觀音蓮花園休閒農業區」，面積達五九一公頃，市府農業局昨天正式劃定成立，市長鄭文燦出席劃定公告記者會時表示，觀音蓮花園休閒農業區劃定後可發展民宿、休閒農場，配合周邊的甘泉寺、白沙岬燈塔、草漯保障宮等景點，推動觀音小旅行，讓觀音成為桃園觀光亮點。

鄭文燦說，市府去年對大園溪海、觀音蓮花園等兩處地點提出休閒農業區申請，農委會經過一年審查，終於核准「觀音區蓮花園休閒農業區」設立，市府也正式劃定成立，未來配合觀音區蓮花產業、蓮花農場、休閒農場及古厝等農村景點，能進行整體規劃及行銷。

鄭文燦表示，桃園市休閒農業區發展計畫，包括大溪月眉、復興三民、龍潭大北坑、蘆竹坑子溪等十處地點，以輔導成立百家休閒農場為目標，屆時休閒農業區將可成立休閒農場、主題餐廳，也能興建民宿或輔導農舍轉型為民宿，讓民宿產業逐漸興盛。

鄭文燦指出，市府也規劃高鐵桃園站至觀音蓮花園休閒農業區的公車路線，將讓遊客更方便，並透過與農委會合作，規劃旅客服務中心、展覽館、單車等設施，讓觀音成為方便旅客體驗綠色旅遊樂趣的優質休閒農業區。