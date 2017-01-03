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〈中部〉高山甜柿產季撞期 價格變動大

2017-01-03

〔記者歐素美／台中報導〕每年十一月中到元月上旬是大梨山地區甜柿產季，但甜柿無法透過冷藏調節產季，現採現賣，市場價格變動大，和平區代表會副主席羅進玉表示，農委會應統計全台甜柿種植面積及產量供農友參考，以免農友搶種，造成市場價格大跌。

農友表示，高山甜柿不需冷藏，常溫下七至十天不會變軟；但甜柿不能透過冷藏調節產期，必須現採現賣，價格變動大。今年大梨山甜柿剛採收時，每兩十元，產季中期就跌到只剩五元。

羅進玉表示，今年大梨山甜柿價格落差最為嚴重，由於阿里山等地區也種植甜柿，市場上甜柿多就會影響價格。

和平區公所產業觀光課長林雲雪表示，和平區摩天嶺及大梨山地區甜柿種植面積超過兩千公頃，今年因摩天嶺的產期往後，衝擊到大梨山地區價格，農友頻頻反映價格很慘，區公所也盡力協助農友促銷。

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  • 今年大梨山甜柿受到其他地區甜柿衝擊，價格落差大。（記者歐素美攝）

    今年大梨山甜柿受到其他地區甜柿衝擊，價格落差大。（記者歐素美攝）

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