〈北部〉大溪塞車苦 埔頂將設轉運站
〔記者李容萍／大溪報導〕大溪區名列「台灣十大觀光小城」，每遇假日老城區總是嚴重交通壅塞的問題長年無解，市長鄭文燦昨出席大溪區仁和宮董監事就職典禮表示，大溪埔頂營區佔地約十三公頃，經市府與國防部協調合作開發，將預留約二．五公頃土地，由交通局規劃設置埔頂轉運站，未來遊客車輛可停在轉運站，再透過公共運輸進入大溪，他也預告「大溪—土城永寧」市區公車可於三月通車。
「大溪—土城永寧」公車 三月通車
鄭文燦表示，市府為改善大溪觀光及交通環境，減輕大溪老街負擔，讓遊客「吃了晚餐再離開」，因此規劃設置埔頂轉運站，在此之前，「大溪—土城永寧」市區公車將於三月通車，平日有八十班次、假日八十二班次，且採全新電動巴士，讓往返大溪的大眾運輸更方便。
市議員楊朝偉表示，大溪老城區早期規劃的道路並不寬敞，儘管近年來相繼增設停一、停二、大溪區公所前、大溪國小及老城區內路邊停車格，以及橋頭、月眉停車場等共一千一百多個停車格，但假日車輛多，總是不敷使用。
楊朝偉說，昨元旦假期艷陽高照，大溪老城區和聯外道路從上午八、九點一直到晚上七、八點都處於塞車狀態，住在老城區的居民假日回家也塞在車陣中，苦不堪言，在現階段無替代方案下，市府應發揮行政效率，加速轉運站設置。
交通局副局長張新福表示，大溪老城區塞車問題主因是路幅不大，武嶺橋前六岔路口本來就容易塞車，目前配合施工情況更是嚴重，且崎頂下坡路段行車速度較慢，十幾年來透過車道規劃、紅綠燈秒數調整等手段都已達極限，似乎只有減少車輛進入老城區，才能改善塞車問題。
張新福說，交通局選定大溪區仁和路與員林路口西北側規劃設置埔頂轉運站，該基地距大溪交流道約一．九公里，這項計畫正由市府都市發展局送交內政部審查，預計今年通過都市計畫變更後，可於一一○年完成區段徵收，再經交通局將用地變更為交通用地，就可建置轉運站。
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標題：〈北部〉大溪塞車苦 埔頂將設轉運站
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