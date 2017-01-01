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〈南部〉不放煙火玩光雕 夢時代跨年趴嗨

2017-01-01

〔記者王榮祥／高雄報導〕愛Sharing二○一七高雄夢時代跨年派對昨晚在時代大道絢麗登場，主題定為深海派對，透過全台唯一藍鯨造型3D光雕投影，將夢時代藍鯨館變成動畫主角，帶領民眾參與熱鬧的深海派對，與海底眾生物們一起倒數、迎接新年。

高雄氣爆過後，夢時代連續第三年舉辦不放煙火的跨年，改以更多創意主題取代，沒有煙火、照樣吸引大批民眾參與，昨晚現場粗估湧入約五十餘萬人次。

除了不放煙火，此次為配合首度嘗試的3D光雕投影，舞台特別設計在夢時代藍鯨館前（以往都在時代大道上），好讓所有民眾都能以最佳視野欣賞藍鯨館變身的精彩片段，舞台也設計大型泡泡與水草，呈現海底意象。

昨晚派對由DJ-Dennis、阿喜林育品主持，晚上六點十分暖場、七點開場，持續近六小時不間斷接力演出，七點過後、現場人潮不斷湧入。

包括JR紀言愷、孫盛希、台灣爽樂團、林芯儀、大支＆小人、陳彥允等藝人與團體，輪流嗨翻現場氣氛，壓軸則由亞洲創作女神陳綺貞上陣。

關鍵時刻、倒數計時前，高雄市長陳菊與市府團隊受邀上台，向現場與全體市民祝賀，期許新的一年，高雄能繼續向前邁進。

五、四、三、二、一，現場高喊倒數秒數前，藍鯨造型3D光雕投影立刻投射，將藍鯨館外牆變身為巨幅立體屏幕，藍鯨館瞬間化身動畫主角，引領民眾參與海底眾多生物歡慶跨年的深海派對，長達六分鐘的酷炫聲光效果撼動全場，也讓觀眾對跨年留下不同以往的深刻印象。

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  • 高雄夢時代跨年不放煙火，人潮照樣擠爆。 （記者王榮祥攝）

    高雄夢時代跨年不放煙火，人潮照樣擠爆。 （記者王榮祥攝）

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