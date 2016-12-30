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〈北部〉桃園國民運動中心收費 將比雙北低

2016-12-30

昨天上梁 明年八月完工

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨天主持桃園國民運動中心上梁典禮時宣示，國民運動中心收費將要求低於市面健身房及韻律教室，盼能養成民眾運動風氣。桃園國民運動中心位於三民路一段、中山東路口，基地面積九百坪，興建地上五層、地下兩層建物，工程費為四億四○五四萬元，由教育部體育署補助兩億元，可於明年八月完工。

體育局副局長房瑞文說，桃園國民運動中心已選定由救國團經營，救國團必須於營運前提供收費標準及月票、季票等各項促銷方案送市府核定；體育局正廣泛收集雙北的國民運動中心及民營的健身房、運動中心價格作為比價參考，原則上，桃園的收費一定比雙北的國民運動中心低。

桃園國民運動中心規劃地下一、二樓為停車場，一樓溫水游泳池，二樓親子遊戲區、多功能教室，三樓體適能中心、韻律及飛輪教室，四樓籃球場、羽球場，五樓室內熱身跑道、半戶外攀岩場等，提供游泳池、體適能中心、韻律教室、籃球場、羽球場、桌球場等六大功能。

鄭文燦說，市府推動的「五加二國民運動中心計畫」，包括興建桃園、八德、蘆竹、中壢、平鎮五座國民運動中心，另有南平公園運動中心、大溪國小多功能運動中心，沒有興建國民運動中心的行政區，也將尋找合適場所興建游泳池等相關設施。

此外，市府也推動龍潭、楊梅及中壢體育園區。龍潭體育園區已完成第一階段設置；楊梅體育園區總經費十四億元，明年可完成土地徵收、第一階段工程施工；中壢體育園區區段徵收計畫已由土徵小組審議中。 

中壢運動中心 明年底完工

鄭文燦說，最早落成啟用的將是桃園國民運動中心及南平公園運動中心，預計明年八月落成，中壢國民運動中心明年底可完工，平鎮國民運動中心預計明年二月開工、後年底完工。

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  • 桃園國民運動中心昨舉行上梁儀式。 （記者謝武雄攝）

    桃園國民運動中心昨舉行上梁儀式。 （記者謝武雄攝）

  • 市長鄭文燦（左一）等人在大梁上簽名。 （記者謝武雄攝）

    市長鄭文燦（左一）等人在大梁上簽名。 （記者謝武雄攝）

  • 桃園國民運動中心示意圖。（市府提供）

    桃園國民運動中心示意圖。（市府提供）

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