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〈北部〉性別友善廁所 淡大扮宜蘭先鋒

2016-12-26

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕淡江大學蘭陽校區走在性別平等前端，率宜蘭縣校園之先，教學大樓全面設置「性別友善廁所」，不分性別、族群都可使用，且空間獨立有隱私，校方說，使用頻率相當高，不曾出現偷窺、溜鳥問題。

淡江大學蘭陽校區共有教學大樓與學生宿舍兩棟大樓， 二○一四年起規劃在教學大樓設置性別友善廁所，去年十月啟用，共有十一間，每層樓至少一間，每間都與男、女廁各自獨立，並以身心障礙者使用規格配置馬桶、洗手台、扶手等等，讓不同的族群都可舒服使用。

淡江大學英美語言文化學系專任助理教授王蔚婷，同時也是宜蘭縣婦女權益促進委員會第二屆及第七屆委員，她說，學校相當注重性別平等、性別主流化議題，希望學生可以學習尊重多元性別，也讓各種性別認同的學生都能感受到被平等對待，因此從空間配置著手，廁所標誌也特別設計，畫上男生、女生及綜合的符號。

王蔚婷說，有同學曾反映，自己的生理性別雖然是女生，可是心理性別認同是男生，如果上女廁，大家看到她剪了一頭短髮、打扮中性，會誤以為自己跑錯廁所，感覺很尷尬，為尊重多元性別，性別友善廁所的設置是必要的。

「每個人都可以使用性別友善廁所，不區分性別、族群。」淡江大學蘭陽校區說，去年至今，以清潔和衛生紙更換頻率來說，使用率非常高，獨立空間，與男女廁動線區隔，進去後可關門、上鎖，在任何廁所都可能發生的偷窺、露鳥客等問題，不曾出現過。

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  • 淡江大學蘭陽校區推性平，教學大樓全面設置性別友善廁所。（宜蘭縣政府社會處提供）

    淡江大學蘭陽校區推性平，教學大樓全面設置性別友善廁所。（宜蘭縣政府社會處提供）

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