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〈北部〉桐花公園客家大院標租 將打造「客家影城」

2016-12-24

〔記者彭健禮、張勳騰／苗栗報導〕縣府桐花公園客家大院，於今年十一月底標租，由金騰國際傳播公司得標，承租九年，每年租金二百零九萬餘元，將設立「貓貍影城．桐花樂園」，以「客家影城」的模式營運；縣府也公告桐花公園將於廿五日起休園進行內部整理，金騰公司也希望於農曆年前重新開幕，不過得收入園費，暫訂縣民一百六十元、外縣市二百元，門票收入也會回饋縣府。

金騰公司投資2億 未來將收費

桐花公園客家大院位於銅鑼鄉，面積八公頃多，園內有百年台灣燈會的主燈「玉兔」、森林步道、荷花生態池，環境宜人。

園區栽種近二千株油桐樹，每年四、五月間桐花盛開，吸引民眾欣賞「五月雪」浪漫美景，也是縣府「桐花婚禮」舉辦場地。

桐花公園原本免費開放參觀，因縣府財政窘困，連同客家圓樓等場館，去年七月一日起收取停車費，採計次收費，小客車每輛五十元、遊覽車每輛一百元，但停車收費也無法支應營運開銷，尋求廠商ＯＴ，於十一月廿九日順利標出。

金騰國際傳播公司創辦人馮興華導演，在昨天縣長徐耀昌就職兩週年記者會，帶著藝人李鑼、林小樓、林健寰、黃建群等人出席，並致贈「貓貍影城．桐花樂園」手創雕塑給徐耀昌，象徵將為苗栗縣帶來一座國際級的影城。

徐耀昌也宣布，金騰公司將在銅鑼客家大院投資二億元設置「貓貍影城．桐花樂園」，並把公司遷移到苗栗，為苗栗帶來超過千萬元稅收，及七、八十個工作機會，明年起將陸續開拍戲劇及電影，帶動苗栗縣觀光人潮。

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  • 金騰國際傳播公司創辦人馮興華導演（右三）等人，昨致贈「貓貍影城．桐花樂園」手創雕塑給縣長徐耀昌（右四），象徵未來將為苗栗縣帶來一座國際級的影城。（記者張勳騰攝）

    金騰國際傳播公司創辦人馮興華導演（右三）等人，昨致贈「貓貍影城．桐花樂園」手創雕塑給縣長徐耀昌（右四），象徵未來將為苗栗縣帶來一座國際級的影城。（記者張勳騰攝）

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