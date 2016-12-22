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〈南部〉董娘失聯 國仁醫院：沒倒閉選項

2016-12-22

〔記者邱芷柔、葉永騫／屏東報導〕屏東國仁醫院因欠繳勞保費逾三百萬，遭勞動部列冊追蹤，昨天再爆出掌管醫院財務的院長夫人林美櫻失蹤近一個月，「董娘落跑，醫院恐吹熄燈號」傳聞甚囂塵上，面對各界臆測，國仁醫院執行長、林美櫻的女兒鍾佳蓉回應，「醫院沒有將倒閉當成選項！」

林美櫻擔任國仁醫院副院長一職，負責掌管醫院財務，屏東警方證實，鍾家在十一月廿五日先後到里港大坪派出所、屏東刑大報案協尋，並提出「重利罪」控訴，當時家屬向警方表示，過去林美櫻曾經離家兩、三天到里港附近的廟宇散心，這次留下字條「想找地方靜一靜」後，已三、四天沒有回家。

鍾家報案協尋至今快一個月，林美櫻行蹤仍成謎，外界臆測是高利貸押人討債，也傳出董娘是「落跑」避風頭；警方表示，家屬未曾接獲討債電話，「重利罪」須有相關證據才能成案，已擴大協尋。

鍾佳蓉昨天發出聲明，副院長失聯一事，由檢警協尋中，院方配合檢警偵辦，基於偵查不公開原則，相關內容不予回應。

鍾佳蓉指出，國仁醫院肩負四百多位員工的生活家計，在正常的營運下，將貨款順利付清沒有問題，由於供應商付款天數和方式各有不同，並非外傳積欠廠商半年貨款，國仁醫院沒有將倒閉當成選項。

外界也傳出國仁財務虧損是因為幫林美櫻姊妹林美惠所經營的醫院擔保連帶受影響，鍾佳蓉強調，這是私人財物糾紛，林美惠與國仁並無往來。

屏東衛生局表示，該局自上週開始監控國仁醫院的住院病患、急診與醫護人數，目前均屬正常狀態，為避免院方無預警收場，該局將協調周遭醫院應變。

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  • 國仁醫院傳出掌管醫院財物的副院長林美櫻失聯。（記者邱芷柔攝）

    國仁醫院傳出掌管醫院財物的副院長林美櫻失聯。（記者邱芷柔攝）

  • 國仁醫院目前積極爭取銀行、租賃、廠商、員工等支持，盼將醫院營運導向穩定。（記者邱芷柔攝）

    國仁醫院目前積極爭取銀行、租賃、廠商、員工等支持，盼將醫院營運導向穩定。（記者邱芷柔攝）

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標題：〈南部〉董娘失聯 國仁醫院：沒倒閉選項


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